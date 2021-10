Komoly árat fizetett azért, mert szexi táncot akart lejteni

Egy dj töltötte fel a Twitterre azt a videót, ahol egy lánybúcsún, egy asztalon szexisen táncol egy nő. Vagy legalábbis rázza a fenekét.

Olyan hevességgel teszi mindezt, hogy négykézláb állva, nem látta, hogy mikor a fejét hátralendítette, ezer darabra törte a diszkógömbhöz hasonló lámpatestet.

Megunhatatlan.

A girl from a hen party who came to drag brunch today showed us this video from their air bnb last night and I’ve watched it 763,876 times and I am deceased deceased deceased pic.twitter.com/5q6HDYEFd5

— WayneDavid (@WayneDavid81) October 23, 2021