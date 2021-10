Megszűnt az erőszak az iskolában, miután apák kezdtek járőrözni a folyosóin

Az iskolai erőszakhullámot leginkább a jelenlétükkel és kínos vicceikkel megfékező apák története bejárta az angol nyelvű médiát, miután egy helyi tévécsatorna riportot készített róluk.

A Dads on Duty, azaz Apák szolgálatban nevű csoportot körülbelül 40 apa alkotja, akik a shreveporti Southwood High School folyosóin járőröznek azzal a céllal, hogy a tizenéveseket visszatartsák a verekedéstől. Az apák azt követően döntöttek az összefogás mellett, hogy szeptemberben három nap alatt 23 balhézó diákot tartóztattak le – írja az indy100.

Mindnyájuk ellen vádat emeltek a rend megzavarása miatt, sőt, egyikőjüknek még a testi sértés vádjával is szembe kell majd néznie, mert állítólag bántalmazta az igazgatóhelyettest – derül ki a helyi illetőségi KSLA tévécsatorna riportjából.

Mióta azonban a középiskola egyik tanulójának apja, Michael LaFitte létrehozta a csoportot, a dolgok sokkal jobbra fordultak. A CBS Evening News verekedések képeivel induló, lent megtekinthető riportja szerint – melyben a narancssárga egyenpólót viselő apák közösen nyilatkoznak az iskola könyvtárában –

az apák megjelenése óta egyetlen verekedő diákot sem kellett letartóztatni az intézményben.

