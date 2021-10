Másokkal is lefekhet a férje – ez mentette meg a házasságukat

A svéd modell először belement az édeshármasba, aztán nyitottabb lett.

Sajátosan mentette meg házasságát egy Arizonában élő svéd modell.

Monica Huldt úgy döntött, beenged más nőket is a kapcsolatukba, azaz hozzájárul, hogy férje, John másokkal is lefeküdjön. A 37 éves nő azt mondja: ezzel a döntéssel a kapcsolatukat is megerősítették és a szexuális életüket is felpezsdítették.

Utóbbira nagy szükség is volt, ugyanis a modell 2015 óta szenved attól, hogy alacsony a libidója. A csökkent nemi vágy a munkája miatt alakult ki: egy sztriptízbárban volt táncosnő, és ezért szép lassan elveszítette érdeklődését a szex iránt – amikor hazaért a munkából, egyáltalán nem vágyott a testiségre, és ez érthetően rányomta bélyegét a házasságukra.

Monica életében az is komoly változást hozott, hogy megnyitotta OnlyFans-oldalát: most az előfizetős felületen teszi közszemlére bájait, nagyjából havi 150 ezer dollárt (47 millió forint) keresve ezzel – írja a Sun brit bulvárlap.

A házasságukban azzal kezdődött a „nyitás”, hogy kipróbálták az édeshármast.

Monica tudta, hogy férje mindig is érdeklődött a hármas szex iránt. Svédorszában ez a hobbi szerinte annyira nem jellemző, ráadásul ő katolikus családban nevelkedett és eleinte még randizni sem engedték.

A korábban rendkívül féltékeny Monica maga is meglepődött, mennyire élvezte az első édeshármast. Aztán a másodikat már rögzítették, és kitették az OnlyFans-oldalára. Annyira tetszett a modellnek ez a dolog, hogy utána ő maga vetette fel Johnnak: indítson ő is csatornát az OnlyFanson, és szexeljen kamerák előtt idegen lányokkal.

Olyanok vagyunk így, mint egy nagy boldog család

– mondja erről az életformáról Monica, aki szerint egészen máshogy néznek már a szexualitásra, mint korábban, és ez megmentette a házasságukat. Néha a lányokkal hármasban elmennek vacsorázni, de John sosem randizik senkivel, csak az OnlyFans-forgatásokon szexelhet másokkal.

Monica nem érdeklődik más férfiak iránt, nőkkel azonban előszeretettel lefekszik, akár a férje társaságában, akár nélküle.