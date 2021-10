Bizonyított, hogy edzés közben is lehet orgazmust megélni

Éreztél már edzés közben erőteljes lüktetést a lábad között? És mi a helyzet az alvás közben átélt orgazmussal?

Normális, ha szexuális érintés nélkül előtör a gyönyör?

Amikor az orgazmusra gondolunk, mindenképpen valamilyen szexuális stimuláció ugrik be a fejünkbe, holott anélkül is, azaz szexuális környezet nélkül is megtörténhet az elélvezés – írja Dr. Justin Lehmiller szexuálszociológus a blogján. Bármilyen furcsán is hangzik, tényleg lehetséges, hogy a tetőpontot meg lehet élni akkor is, ha senki nem ér hozzánk, ha valóban semmilyen fizikai érintés nem történik mások vagy saját magunk által a nemi szervek tájékán. Persze ez elsőre rosszul hangozhat azoknak, akiknek partnerrel nem (vagy nagyon nehezen) megy, de semmi extrémet nem érdemes belelátni, egyszerűen csak az emberi test furcsa ideg-összeköttetéseiről van szó.

Elélvezhetünk alvás közben, álmunkban, de vannak, akik szülés közben is átélik az orgazmust, és előfordul olyan is, hogy edzés közben megyünk el. Az etalonnak számító Alfred Kinsey szexkutató már az ötvenes évek Amerikájában arról írt, hogy az általuk vizsgált állampolgárok 5 százaléka élt már át testmozgás közben orgazmust. Azt, hogy a jelenség létezik, egy új, reprezentatív felmérés is alátámasztja. Az amerikai szexuális egészségről és viselkedésről szóló kutatás egyik ívében arra voltak kíváncsiak a vizsgálatot végzők, mennyire elterjedt a nem szexuális tevékenység közben megélt orgazmus – történjék az akár alvás vagy edzés közben. 1012 férfit és 1083 nőt kérdeztek erről, akiknek azt a kérdést tették fel, hogy „hányszor volt orgazmusod alvás közben, ha az egész életedet nézed”, illetve, hogy „hányszor éltél át orgazmust valamilyen testmozgás közben (jóga, felülés, súlyemelés, sziklamászás)”.

A felmérés végeredménye szerint az Egyesült Államokban tízből egy ember élhetett már át orgazmust testmozgással.

A férfiak és a nők között nincs jelentős különbség: előbbiek esetében jellemzően fiatalabb korban történhet ilyesmi edzés közben, míg a nőknél inkább a huszonéves korban jelentkezhet. Most már csak azt érdemes tisztáznunk, hogy pontosan milyen típusú testmozgás közben érezhet valaki szexuális izgalmat. Mind a férfiaknál, mind a nőknél előkelő helyen szerepel a listán a hasizomgyakorlatok végzése, ez a leggyakoribb. Ezután következik a biciklizés, a kocogás, továbbá a szökdelés. Ezek esetében a szexuális izgalom feltehetően a gát izmainak és a ruha súrlódásának köszönhető.

Alvás közben is megtörténik

Aki még nem élt át ilyesmit edzés közben, és most irigykedik, megnyugtatjuk, hogy nincs miért: a felmérésben résztvevőknek is kevésszer volt részük ilyen élményben; átlagosan kevesebb mint ötször. Ennél sokkal többen érezték már az orgazmust alvás közben, a kérdőív szerint a válaszadók 15 százaléka jelezte, hogy több mint tízszer fordult elő ilyen vele. Ez is alátámasztja, hogy az orgazmus egyfajta készség a testben, ami sokaknál adott lehet, függetlenül attól, hogy éri-e fizikai, szexuális érintéssel gerjedelem vagy sem.

A kutatás azért jelentős, mert rávilágít arra, hogy a testünk egyes izmainak fejlesztése segíthet azoknál, akik orgazmuszavarban szenvednek. A mélyizom- vagy a gátizomtorna, a hasizomgyakorlatok biztos, hogy hasznosak, ha az a cél, hogy a partnerrel is könnyedebben menjen az orgazmus elérése. Azoknál a nőknél fontos lehet, akik fájdalmat élnek meg a behatolással, de azon férfiaknak is hatékony lehet, akiknél az ejakulációval és az orgazmus érzésével vannak gondok.

A rendszeres testedzés nemcsak az anyagcserére és a szervezet méregtelenítési folyamataira lehet jótékony hatással, hanem arra is, hogy mennyire bírjuk az ágyban szusszal. A kutatás szerint pedig arra is jó, hogy felkészítsük a testünket a szex közben átélt orgazmusra.

