Mark Hamill közös képpel emlékezik meg Carrie Fisher szülinapjáról

Mark Hamill Twitter-oldalán posztolt egy közös fotót a néhai Carrie Fisherrel, amin a Csillagok háborúja forgatásán bohóckodnak. A képen a hetvenéves színész éppen Fisher hajával játszik úgy, hogy a magasba emeli néhány tincsét, míg a színésznő keresztbe tett karral pózol a kamerának.

– írta a fotóhoz, amit itt mutatunk:

Happy Birthday to a very special someone who was never not fun & always highly tolerant of my juvenile on-set high jinks… even when she wasn’t in the mood. #CarrieOnForever ❤️. . pic.twitter.com/ehg7v55FS8

