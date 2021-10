Majka: Biztos, hogy jövőre nem leszek képernyőn. Nem tudnak olyat kínálni, amit elvállalnék!

Nem tudnak olyat kínálni, amit elvállalnék!

Nem is olyan rég, Curtis dobta be a hírt, hogy visszavonul a színpadtól egy időre, most pedig Majka is hasonló tervekről számolt be. Azután, hogy az idei koncert szezont letudta, a pihenésre akar koncentrálni, de ő nem csak a bulikat teszi parkolópályára, hanem a tévés munkáit is.

A zenélést egy időre befejeztem, szeptember végén letettem a lantot, és most semmit sem akarok csinálni. Mindent kihúztam az életemből, a családommal szeretnék lenni, nyaralni, kártyázni, edzeni, élvezni a pihenést. Nem viszketek attól, ha nem vagyok reflektorfényben. A televíziós munkát is csupán a bizonytalan helyzet miatt vállaltam el, nem tudtam, hogy milyen korlátozások lépnek érvénybe, de az biztos, hogy jövőre nem leszek képernyőn! Nem tudnak olyat kínálni, amit elvállalnék! A szabadságom a legfontosabb!

– mondta a Storynak Majka.