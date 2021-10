16 focipályányi területen termesztettek marihuánát Spanyolországban

Ekkora fogás nem volt még Európában.

Rendőrök Európában nem produkáltak még akkora kábítószerfogást, amilyen a toledói rendfenntartók nevéhez fűződik. A spanyolországi polgárőrség tagjai a múlt héten Valdecarábanosban ütöttek rajta egy telepen, de amit ott láttak, még őket is megdöbbentette.

A Ladbible azt írja, a farmon nem kevesebb mint 120 ezer négyzetméteren termesztettek marihuánát, akkora területen, amin elférne egymás mellett akár 16 futballpálya is. A termesztők mertek nagyot álmodni: a helyen voltak hatalmas raktárak és egy szárítóhelyiség is, ahova biztonsági kamerákat is beszereltek. A termesztett növényeket pedig genetikailag úgy módosították, hogy azok ipari kendernek nézzenek ki – hiszen hivatalosan ennek a termesztésére használták a területet.

A polgárőrök végül lefoglaltak 135 ezer palántát, 30 tonna szárított füvet, valamint 112 kiló rügyet.

A hivatalos tájékozatatás szerint a farmon dolgozók többnyire külföldiek voltak, akiket feketén dolgoztattak és mostoha körülmények között szállásoltak el a hely gazdáig. Közülük három embert már letartóztatott a rendőrség, további hatan még szökésben vannak.

Az ültetvény feltárásáról videó is készült: