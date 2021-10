Dolph Lundgren hosszú és vöröses hajkoronáját látva próbálunk észhez térni

Szerencsére egy filmet forgat, azért ilyen a külseje.

Dolph Lundgren még 2018-ban szerepelt először az Aquaman első részében, most pedig a folytatásban is szerepet kapott. Utóbbi munkálatai jelenleg is tartanak, a színész arról osztott meg egy fotót. Ahogy látszik, a haján már dolgozott kicsit a stáb, ismét hosszú és vöröses fürtjei lettek.

A kép alatti kommentek amúgy zseniálisak, volt, aki azt írta:

Ez az új Fekete Özvegy egész jól néz ki!

Mások pedig azzal élcelődtek, hogy Amber Heard jól megöregedett – aki egyébként szintén szerepelni fog a filmben.