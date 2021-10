Mindentudó mobilos rendszert keresel? (x)

A folyamatosan változó világban nem ragadhatunk le az okostelefonunk aktuális tudásánál: érdemes olyan rendszert választani mobilunkra, amely az élet összes területén segíteni tud.

Valahol akár bosszantónak is találhatnánk, hogy “a régi jó dolgok” helyett folyamatosan újakat kell használnunk, de gondoljuk csak végig: mi mindent nem tudnánk megoldani 2021-ben mondjuk egy húsz évvel ezelőtti “butatelefonnal”! A navigációtól az egyszerű netbankoláson át a csoportos videós beszélgetésekig, a mobil irodától a szórakoztató központig a telefonunk lát el egy sor fontos feladatot, és persze az sem mindegy, hogy az okostelefonok világában is egyre bővül az apró készülékek által ellátott funkciók köre. Nem csak az a lényeg tehát, hogy manapság már az életünk elválaszthatatlan része egy appok futtatására, mobilinternetezésre képes telefon, hanem az is, hogy olyat érdemes használnunk, amely lépést tart a legmodernebb felhasználási módokkal.

A Huawei néhány éve döntött úgy, hogy saját alkalmazás-környezetet épít ki, ez a Huawei Mobile Services, röviden HMS, valamint nemrég elkezdte az Android alapjaira építkező saját mobil operációs rendszer, a Harmony OS fejlesztését is. Mindkét esetben az volt a vezérlő elv, hogy az ezekkel felvértezett mobilok, tabletek és egyéb okoseszközök képesek legyenek minden modern kihívásnak megfelelni, ráadásul ezek az eszközök egymással is a lehető legszorosabban tudjanak együttműködni.

Appok mindenre



Az új Huawei eszközök esetén egyre több érkezik a Harmony OS rendszerrel, amire a HMS alkalmazásait telepíthetjük. Aki már látott valaha Android vagy iOS rendszert, könnyen eligazodik ebben a környezetben is, és ugyanígy, aki keresett és telepített már appokat a Google vagy az Apple alkalmazásboltjából, szintén egyszerűen pöttyözi tele az indítóképernyőt a lehető legváltozatosabb segédekkel, játékokkal és egyebekkel.

A HMS alkalmazásboltjában, amely AppGallery névre hallgat, kategóriákra bontva keresgélhetünk az alkalmazások között, de a Petal Search nevű apró keresővel azt is megtehetjük, hogy beírjuk az app nevét, a segéd pedig égen-földön végigkutatva megtalálja nekünk az általunk keresett kedvencet. Az alkalmazások köre napról napra bővül, és egyre több a magyar nyelven is elérhető, vagy egyenesen hazai fejlesztésű app is. Elérhető például számos nemzetközi és magyar bank saját netbank alkalmazása, hogy pénzügyeinket bárhonnan, néhány koppintással kezelhessük. Navigálni is könnyen lehet a Petal Maps térképén, amely ráadásul az időjárást is mutatja, tehát nem csak azt tudhatjuk meg pillanatok alatt, hogy jutunk el egy általunk kijelölt helyre, de azt is, hogy kell-e esernyőt vinni magunkkal az útra.

A szórakozási lehetőségek szintén határtalanok: a sokféle játék mellett például már elérhető a Netflix is, tehát azt is megtehetjük, hogy a fent említett utazás közben egy fülhallgatót bepattintva megnézzük kedvenc sorozatunk aktuális epizódját.

Egy mindenkiért, mindenki egyért

A modern mobil rendszerek ráadásul már nem csak a telefonokra korlátozódnak. A Harmony OS-t eleve úgy fejlesztették, hogy mobilok mellett tableteken, okosórákon, tévéken és sok egyéb berendezésen működhessenek, ráadásul a HMS alkalmazásai is ugyanígy telepíthetők ezekre. Az eszközeink pedig innentől nem úgy működnek, mint pár évvel korábban, amikor a különféle kütyüinket fárasztó módon kellett párosítani, felismertetni, adatokat másolgatni közöttük. Ehelyett az új Huawei mobilok, a Watch 3 sorozat okosórái, a MatePad 11 tablet, vagy akár a FreeBuds fülhallgatók szempillantás alatt felismerik egymást és azonnal egyetlen nagy ökoszisztémát formálnak körülöttünk: a tableten elkezdett filmet befejezhetjük telefonon, de ugyanígy a fülhallgatónk figyeli mindkét eszközt, hogy egy bejövő hívás esetén automatikusan lenémítsa a tableten nézett filmet.

Látható tehát, hogy a Huawei új korszakot nyitott a mobileszközök használatában, és már nem csak azt tartja szem előtt, hogy a telefonok alapvető funkcióit ellássa. A Harmony OS rendszere és a HMS alkalmazásai a minket körülvevő eszközökön és kütyükön átívelő megoldások, amelyekkel már nem szolgái, hanem urai lehetünk a digitális világnak.