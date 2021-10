Ingyenesek lesznek a kaliforniai iskolákban a betétek és a tamponok

A menstruációs termékekre kivetett adót már korábban megszüntették az amerikai államban, amivel nagyon sok pénzt spórolhattak meg a nők.

A Gavin Newsom kormányzó által aláírt törvényjavaslat értelmében a kaliforniai állami iskoláknak és főiskoláknak ingyenes menstruációs termékekkel kell felszerelniük a mosdóikat – közölte az NBC News. A döntést azzal párhuzamosan hozták meg, hogy a nők jogainak védelmezői országos szinten elkezdték sürgetni a betétekhez és tamponokhoz való megfizethető hozzáférést.

Kalifornia legújabb erőfeszítése egy 2017-es törvényre épül, amely előírja, hogy a hátrányos helyzetű területeken lévő, alacsony jövedelmű iskoláknak ingyenes menstruációs termékeket kell biztosítaniuk a diákok számára. Az intézkedés, amelyet Newsome pénteken írt alá, a 2022-23-as tanévtől kezdve kiterjeszti a törvényt a hatodiktól a tizenkettedik osztályra, a közösségi főiskolákra, valamint a Kaliforniai Állami Egyetem és a Kaliforniai Egyetem rendszerére, valamint arra ösztönzi a magániskolákat és főiskolákat, hogy ők is kövessék a példát.

„A biológiánk nem mindig küld előre figyelmeztetést, ha menstruálni fogunk, ami gyakran azt jelenti, hogy abba kell hagynunk, amit éppen csinálunk, és foglalkoznunk kell a menstruációval” – mondta Cristina Garcia demokrata képviselőnő a jogszabályáról, majd így folytatta:

Ahogy a WC-papír és a papírtörlő gyakorlatilag minden nyilvános mosdóban biztosított, úgy a menstruációs termékeknek is biztosítani kellene.

A Women’s Voices for the Earth nevű érdekvédelmi csoport szerint több más állam is fontolóra vette a dolgot, és volt már olyan állam is, amely előírta a saját iskoláinak, hogy ingyenes menstruációs termékeket biztosítsanak.

„Kalifornia csatlakozik azon államok egyre növekvő számához, amelyek élen járnak annak demonstrálásában, hogy a menstruációs méltányosság emberi jogi kérdés” – áll a PERIOD nevű érdekvédelmi csoport közleményében. „Egyetlen diák sem veszíthet tanulási időt a menstruációja miatt, pont.”

Kalifornia korábban hatályon kívül helyezte a menstruációs termékekre kivetett adót, amely a nőknek becslések szerint évente összesen 20 millió dollárjába – azaz több mint 6,2 milliárd forintba – került.

A Women’s Voices for the Earth szerint az államok több mint fele még mindig „luxuscikként” adóztatja a menstruációs termékeket. Világszerte azonban számos ország van, amely megszüntette az ilyen adókat, köztük Nagy-Britannia, Ausztrália, Kanada és India.

Sőt, Nagy-Britanniában már évekkel ezelőtt bevezették ugyanezt.