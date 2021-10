El Salvador kripovaluta-őrült elnöke 1,25 milliárd forintnyi bitcoint költene egy új állatklinikára

Nayib Bukele, El Salvador elnöke a hétvégén közölte, hogy az országa a bitcoin-nyeresége egy részét egy új állatkórház finanszírozására fogja fordítani. Az elnök vasárnap tweetelt egy videót annak az állatkórháznak a makettjéről, amelyet az országa által szeptember végén vásárolt 700 bitcoinból származó, akkor nagyjából 31 millió dollárt, azaz 9,7 milliárd forintot érő nyereségből tervez megépíteni – írja a Business Insider.

A közép-amerikai ország, amely a múlt hónapban fogadta el a bitcoint törvényes fizetőeszközként, 4 millió dollár (1,2 milliárd forint) értékben fogja felhasználni a bitcoin-állományából származó nyereséget egy csillogó fehér, szellős, a tetején fűvel borított, háziállatoknak szánt kórház építésének finanszírozására.

We’ll start building this pet hospital with our #BTC profits. pic.twitter.com/ontf9xiZJT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 10, 2021