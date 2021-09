Leendő anyósa akarta megmérgezni az arát egy lagzin – állítja egy esküvőszervező

Az esküvők mágnesként vonzzák a drámát: legyen az egy fehér ruhás vendég, egy családtag kitiltása vagy valaki, aki elrontja a nap egy fontos pillanatát. Az egész esemény megtervezése és a dolgok zökkenőmentes lebonyolítása után az esküvőszervezők biztosan tudnak néhány érdekes történetet mesélni arról, hogy milyen családi káosz következik.

De egy esküvőszervező története tényleg elviszi a pálmát, ugyanis azt állítja, hogy az egyik általa szervezett esküvőn egy anyós egy sütivel próbálta megmérgezni leendő menyét.

A legrosszabb anyósvicceket idéző sztorit – amiről az indy100 is beszámolt – egy Callie nevű esküvőszervező osztotta meg TikTokon. Az egyik általa szervezett lagzin ugyanis végig kellett néznie az alábbi történetet, ami annyira kínos, hogy még a meghallgatása közben is fogja a fejét az ember.

Callie szerint minden rendben zajlott, amíg meg nem érkeztek azok a péksütemények, amiket a vőlegény anyja rendelt az esküvő utáni fogadásra.

Az esküvőszervező nem tudta, hogy baj lesz belőle, ezért kitette a sütiket egy asztalra, hogy a násznép ehessen belőlük. A dráma akkor indult be, amikor a vőlegény anyja odavitt egy sütit a menyasszonynak ezek közül a finomságok közül.

Itt át is adjuk a szót Callienek:

A leendő anyós megpróbált egy kókuszos süteményt adni a menyasszonynak, aki súlyosan, halálosan allergiás volt a kókuszra. Szerencsére a vőlegény észrevette, és nem hagyta, hogy megegye. És mi történt ezután? Legalább 15 másodpercnyi kínos csend, senki sem mozdult a szobában. A vőlegény tátott szájjal bámulta az anyját, a menyasszony teljesen elborzadt és rémültnek tűnt – én is az lennék –, a vőlegény anyja pedig, aki szó szerint épp most próbálta megmérgezni a jövendőbeli menyét, olyan volt, mintha nem is érdekelné semmi.