Élő adásban buktak le a hatalmas mellekre csodálkozó kamaszok – Videó

Szenzációs videó terjed a Twitteren két kamaszfiúról, akiket a játék helyett, valami egészen más kötött le a Little League World Series baseballmeccsén. A fiatalkorú játékosok nem sejtették, hogy veszi őket egy tévékamera, így fesztelenül viselkedtek.

Ahogy a videón látható, az egyik srác, kaján vigyorral az arcán megmutat valamit a telefonján a barátjának, amit az tátott szájjal néz, majd hatalmasat sóhajt. A fiúk vesztére, a felvételen tisztán látszik, hogy egy mélyen dekoltált ruhát viselő, dúskeblű nő fotóját nézegetik.

Watching some of the Little League World Series, cameras pan to the outfield to a team that played earlier, the kids do not realize we can see their phone screen. pic.twitter.com/yiWtTP2YZA

— Iain McHugh (@iainmchugh) August 26, 2021