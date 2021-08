Tényleg számít, mit csinálsz közvetlenül szex után

Mit is jelent érzelmileg a szex, milyen pluszt ad hozzá a párkapcsolathoz? És ha a szexet vesszük, csak maga az aktus mennyire fontos, mennyiben lenne jobb, ha közvetlenül előtte és közvetlenül utána is lenne még valamilyen érzelmi kötelék?

Elszívni egy cigit vagy elaludni: általában valami ilyesmit válaszol az átlagember, ha valaki megkérdi tőle, mit csinál szívesen szex után. Csakhogy e kettőnél azért jó, ha többet is teszünk. Leginkább olyasmit, amit mind a ketten tudunk csinálni. Azért is jó, ha figyelünk az utójátékra is, mert ezzel képessé válhat bárki arra, hogy oldja a szexuális gátlásokat, sőt egy kutatás szerint még a nők egyes szexuális problémáira is megoldás lehet.

Kapcsolódó A szexben a visszajelzés adása nem egyenlő az utasítgatással Senki sem gondolatolvasó az ágyban, évek múlva is gond lehet, ha nem mondjuk meg, mi esik jól a szexben.

Az utójátéknál nincs kudarcélmény

Egy 2014-ben publikált japán kutatásban 5665 japán nőt kérdeztek meg a tényleges és a vágyott szexuális életük minőségéről. A kutatók a kettő közötti különbségre voltak kíváncsiak, és a résztvevőket arra kérték, hogy a szexuális tevékenységeket a számukra ideális időtartam szerint is értékeljék. A megkérdezett nők 20 év felettiek voltak, Tokióban éltek és mindannyiuknak volt férfi partnere a kutatás készültekor. Az eredmények szerint a felmérés résztvevői azt jelezték, hogy sokkal több előjátékra és utójátékra lenne szükségük – ez jelentené számukra a magasabb minőséget a szexuális életben.

Az is kiderült, hogy azok a nők, akiknél a behatolás fájdalommal jár együtt, rövidebb közösülésre, kevesebb szexpózra vágytak. Egyértelműen van összefüggés a kettő között: az előjáték és utójáték nem jár együtt az aktussal, így sok nő egyik rettegett szexuális diszfunkciója, a fájdalmas behatolás, kevésbé jelent problémát. A fájdalom érzése, a kudarcélmény általában olyan dolgok a szexben, amiknek nyomán hosszú távon kialakulhat a szex kerülése, akkor is, ha vannak érzelmek a két fél között. Az utójáték ezt áthidalhatja, hiszen sem a fájdalom élménye nem teszi kellemetlenné az együttlétet, sem pedig a kudarc érzése.

Az utójáték lehet bármilyen szexuális cselekvés, ami nem jár behatolással: csiklóizgatók, vibrátorok használata közösen, vagy akár orális szex, esetleg hosszas csókolózás simogatással. Vagy lehet szimplán csak egy közös együttlét, beszélgetés, ölelés, vacsora készítése, közös zuhanyzás.

A szexuális aktusból nem mindig kell több. Az is csak egy a sok lehetőség közül, ahogyan megélhetjük egymással a testiséget. A szex utáni érintések, simogatások, közös időtöltés megnyugtatja mindkét felet, garantáltan elkerülhető ezzel a szex utáni üresség és boldogtalanság érzése. Ha csak pár percig is tart, megéri, erős érzelmi kapcsolatot alakít ki a két ember között, hogy fizikailag még történik köztük valami (ahelyett, hogy egyikük elaludna vagy akár hazamenne). Az utójáték határozottan hasznos, ráadásul azzal, hogy ezt bárki bevezeti az életébe, biztos, hogy újdonságot fedezhet fel a szexben. Van, hogy ennyi is elég, nem szükséges hozzá az extrém helyszín.

Erősíti az érzelmi köteléket

Az erotikus cselekvések kipróbálásához bizalomra van szükség, így az utójátékhoz is fontos a kölcsönös bizalom. Nem szól ez másról, csak arról, hogy a partnerek ott vannak egymásnak, együtt élik meg a szex utáni pillanatokat is. A párkapcsolattal való elégedettséghez ez rengeteget hozzátesz, mindössze azt kell észben tartani, hogy a szex nem ér véget az ejakulációval.

A szexben ugyan az orgazmus az, ami rengeteg hormont szabadít fel az agyban, azonban a csókolózással, ölelésekkel is rengeteg pozitív érzelmet élhetünk meg.

A kezdeti időszakban a párkapcsolatokban hatalmas szerepet kap a szexualitás, ez az, amin keresztül erősödik a kötelék. Ha megkérdezzük magunktól, mit jelent számunkra a szex, akkor nagy valószínűséggel azt válaszoljuk, hogy érzelmi kötődést.

A párkapcsolatok alakulásánál hónapok elteltével a szex már nem lesz annyira fontos, a hétköznapok rutinja minden házasságban, párkapcsolatban elkerülhetetlen. A szex gyakorisága csökken, ezzel együtt az érzelmek és az elköteleződés magasabb szintekre emelkednek bennünk. Ahhoz, hogy a szexet minőségében is jónak ítéljük meg évek elteltével is, érdemes odafigyelni az utójátékra is – ahogyan az előjátékra, erre is érdemes időt szánni. Az is az előnye, hogy a szex utáni pillanatokban sokkal nyitottabbak vagyunk az őszinte kommunikációra, ezeket a helyzeteket érdemes kihasználni és megkérdezni a partnertől, van-e olyan fantáziája, amit szívesen kipróbálna. A válaszok között elképzelhető, hogy akad olyan is, amit idővel be lehet csempészni a közös szexuális életbe.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.