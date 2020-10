A szexben a visszajelzés adása nem egyenlő az utasítgatással

Vannak olyan emberek, akik nem szívesen beszélnek a szexről, zavarba jönnek, ha szóba kerül. Vannak olyan emberek, akik elvárják a partnertől, hogy mindent tudjon az ágyban és megtanítsa nekik a szexet. És vannak azok az emberek, akik saját kézbe veszik a szexuális életüket, tudatosan odafigyelve arra, hogy a teljesítménykényszer helyett az igazi öröm és gyönyör megélése legyen a testiség lényege. Ehhez azonban fontos tudni, mit is szeret a partner igazán az ágyban.

Tévhit, hogy a párunknak magától tudnia kellene, mi a jó nekünk az ágyban. Több évnyi párkapcsolat után is probléma lehet, hogy pontosan hogyan is kellene elmondani azt, milyen érintéseket, milyen típusú szexuális együttlétet szeretnénk. A kommunikáció a kulcs mindehhez, akkor is, ha ezt a szót hallva nem éppen a szex jut eszébe bárkinek is.

Pedig a jó szex titka a kommunikációban rejlik, enélkül nehezen tudnánk elmondani az ellenérzéseinket vagy vágyainkat. A partner nem gondolatolvasó, akkor sem, ha egy éjszakáról, akkor sem, ha hosszú távú kapcsolatról, házasságról van szó.

Szóban is, testbeszéddel is lehet, de együtt a legjobb

Mindenki számára tud stresszes lenni az a helyzet, amikor nem értjük, miért nem ad semmilyen visszajelzést a partner, ami jelentheti azt is, hogy szex közben nem ad ki semmilyen hangot, vagy hogy alig mozdul meg közben. Zavaró, ha nem tudni, jó érzés-e a másiknak mindaz, amit nyújtunk. A visszajelzés testbeszédben és szóban is fontos a szexuális életben.

Azonban a visszajelzés adása nem egyenlő az utasítgatásokkal.

Az utasítás például azt jelenti, amikor valaki lépésről lépésre megmondja, mit kellene tenni, milyen erősséggel és hogyan. Ez is zavaró, a pontos tájékoztatás hangneme is az, kivéve persze, ha a szex módjába belefér és dominancia-játékról van szó. Ahelyett, hogy utasítanánk a partnert, vagy arról beszélnénk neki, mi az, amit rosszul csinál, inkább a pozitív megerősítést használjuk a kommunikációban. Azaz dicsérjük azt, ami nagyon jó, mondjuk közben bátran, hogy „ez nagyon jó”, „ez jó érzés”, „ne hagyd abba”.

Az is fontos, hogy a testbeszédünk összhangban legyen a kimondott szavakkal, így lesz őszinte a reakciónk. Ha szóban nem megy, mert bénának, esetleg túl direktnek éreznénk a helyzetet, akkor a testbeszéd is segíthet: szex közben vegyük fel egymással a szemkontaktust, és akár meg is szoríthatjuk a partner karját, szenvedélyből. Az is jó módszer, ha akkor nem mozgunk egyáltalán és nem is nyögünk, amikor valami nem annyira jó érzés szex közben.

A legcélravezetőbb módszer egyértelműen az, ha szex után közvetlenül az oldott hangulatban megdicsérjük egymást, elmondjuk, mi volt szuper, mit élveztünk nagyon az ágyban. Ez a visszajelzés a legjobb arra, hogyha sok-sok olyan cselekvést szeretnénk megélni még a szexben, ami a szexuális gerjedelmet növelte. Vannak azonban olyan kivételek, amikor fontos, hogy ne csak szex közben vagy után adjunk visszajelzést, hanem egy komolyabb beszélgetésben feltárjuk a múltunkat. Ilyen a múltbéli bántalmazó kapcsolat, szexuális erőszak, gyerekkori abúzus is, ezek hatással vannak a felnőttkori szexuális életre is.

Szorongást is okozhat a visszajelzés hiánya

A múltban megélt erőszak bevillanhat szex közben, bizonyos hangok, pozíciók, cselekedetek félelmet válthatnak ki, ezekről mindenképpen kellene beszélni a partnerrel és egyeztetni azt is, hogyan lenne biztonságosabb a szeretkezés, mitől érezné magát a múltban bántalmazott fél kényelmesebben. Akkor is jeleznünk kellene a partnernek, ha fájdalmat érzünk szex közben. Ha ezekről nem beszélünk őszintén, a partnerben kétségek merülhetnek fel, ő fejben értékeli a saját maga teljesítményét, és emiatt aggodalmaskodhat azon, hogy elég jó volt-e, esetleg valamit rosszul csinált. A következő együttlétben fejben újra a kétségek törhetnek elő a korábbi élmények miatt, és így generálódhat a szex miatt egy szorongás, ami biztos, hogy gátolni fogja a szexuális együttléteket.

A szexuális szorongás sokakban alapból ott van, például a vélt vagy valós testi hibáik miatt, sőt, egy korábbi partner kellemetlen megjegyzése is elő-előtörhet az emlékek közül. Éppen ezért szükséges olykor leülni és megbeszélni, kinek, hogyan lenne jó ha jeleznénk arról, mi a jó az ágyban. A beszélgetésben semmiképp ne essen kritika vagy ítélkezés a másik szexuális teljesítőképességére (sem arra, ha a nő nagyon nedves, tág esetleg, sem pedig arra, ha a férfi péniszének méretéről, vagy a merevedésről van szó). Ehelyett a hangsúly azon legyen, kinek milyen kommunikáció lenne a legjobb, miből lenne jó több az ágyban, hogyan mutassuk meg a másiknak, hogy az nekünk nagyon jó. Minél inkább képesek vagyunk erről beszélni, annál jobban kialakulhat az az érzés, hogy ketten vagyunk ebben a sztoriban, nem pedig egyedül, ez pedig a bizalmat is erősítheti.

Kiemelt kép: Getty Images