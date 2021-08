Tökéletes módszerrel csempészett be egy liter vodkát a fesztiválra egy amerikai srác

Egy zenei fesztivál résztvevői nem csak a jegyeik megváltásával fizetnek a programokért, hanem azzal is, hogy a rendezvény területén általában jóval többet kell fizetniük egy adag ételért, vagy italért, mint általában. Ezért vannak mindig ügyeskedők, akik kintről bevitt piával próbálják megkerülni a rendszert.

Egy amerikai srác például már hetekkel a chicagói Lollapalooza előtt gondoskodott arról, hogy nehogy szomjas maradjon a fesztivál ideje alatt. Az ismeretlen férfi a fesztivál megnyitója előtt három héttel kiment a rendezvénynek otthont adó parkba, és elásott a földbe egy üveg vodkát. Az italt aztán akkor ásta ki, amikor már javában zajlottak a koncertek. Az ital előbányászásáról videó is készült, ami az augusztus 1-ig tartó fesztivál zárása után kezdett el terjedni a Twitteren – írja a Daily Star című brit bulvárlap.

Digging up a bottle of Tito’s vodka that was buried three weeks ago. #Lolla

(Names and video credit are being withheld by request.) pic.twitter.com/JsqZD1GxVA

— Vashon Jordan Jr. (@vashon_photo) July 31, 2021