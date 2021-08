Elment beoltatni magát, erre ott férjébe és annak szeretőjébe botlott

A covid19 elleni védőoltás miatt bukott le egy férfi a szeretőjével a felesége előtt egy Fülöp-szigeteki oltóponton, miután véletlenül mindannyian egyszerre jelentek meg ott – írta a Coconuts Manila. Az esetről videó is készült, amit azóta már több mint félmilliószor néztek meg csak a Twitteren.

A beszámoló szerint a férj azt mondta a nejének, hogy nem tudja elkísérni az oltásra, ezért a nő végül a testvérével jelent meg az oltóponton. Legnagyobb meglepetésére a férjét is ott találta. Ő azonban nem volt egyedül: a szeretőjével jelent ott meg.

A felvétel elején látni, ahogy a dühös testvérpár kérdőre vonja a férfit, aki valószínűleg már sejthette, hogy nem fogja megúszni azzal, hogy lekiabálják a fejét, és már jó előre odaállt barátnője elé, hogy védje őt. Felesége és sógornője ugyanis azonnal támadásba lendült, hogy megcincálják a szeretőt, és másodperceken belül már repültek is a székek.

*Danger at Vaccination Center*

Husband told his wife that he could not accompany her for vaccination. So his wife went with her sister. Lo and behold they saw the husband coming in with a girlfriend at the same vaccination center 🙈🙈🙈 CTTO pic.twitter.com/7EtOQtUJfF

— DocHappy🎗 (@iamtix95) July 28, 2021