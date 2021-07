Férje születésnapjára Playboy-címlaplánynak öltözött be Dolly Parton

Hosszú hónapok óta szó van arról, hogy Dolly Parton még egyszer utoljára a Playboy címlapjára kerül majd, amint 75 éves lesz. A dologból végül semmi nem lett, ám a countryénekes most Twitter-oldalán jelent meg egy olyan ruhában, amit a címlapfotózáshoz viselt 1978-ban.

It’s always #HotGirlSummer for my husband, Carl 💝 Happy birthday my love! pic.twitter.com/utz7Atpk3F

— Dolly Parton (@DollyParton) July 20, 2021