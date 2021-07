Rózsaszínre festette a házát, azóta nem tudja levakarni az influenszereket

Amikor egy walesi nő rózsaszínre festette a házát, nem sejtette, milyen hatással lesz ez a mindennapjaira.

Eleri Morgan, aki 2018 óta lánytestvérével lakik az épületben, a karantén alatt pinkre festette a háza homlokzatát. A 32 éves cardiffi humorista a Wales Online című lapnak elmesélte: azért választották ezt az árnyalatot, hogy egy kis színt vigyenek a környékbe.

Aztán egyszer csak észrevette, hogy egyre gyakrabban álldogálnak idegenek a háza előtt.

Nem tudta mire vélni, és csak akkor kapcsolt, hogy mi ez az egész, amikor a barátai elkezdték kérdezgetni, miért látják viszont állandóan a házát az Instagramon.

Morgan azt mondja, heti két-három alkalommal influenszerek és mezei Instagram-használók állnak meg az épületnél,és fotókat készítenek magukról a szép színes háttér előtt.

A humoristát kissé idegesíti a dolog, de ettől még végtelenül kedvesen bánik az ingatlan körül nyüzsgőkkel. Egy Twitter-posztban például azt írja, hogy aznap épp tíz percet kellett a kocsijában ülve várnia, hogy két nő befejezze végre a „kamerának szánt kamumosolygást”.

This is my house. I painted it bright pink and I love it. My only problem is that influencers keep taking photos in front of it. Today I had to sit and wait in my car for 10 minutes until two women finished up fake laughing at a camera. pic.twitter.com/qy6L0hZGKu

