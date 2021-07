Matt Damon lánya egyedül a színész rossz filmjeit hajlandó megnézni

A Good Will Huntingot emiatt nem látta még.

Matt Damon egy interjúban elmesélte, hogy a 15 éves lánya, Isabella nem hajlandó megnézni a Good Will Hunting című filmet. A CBS reggeli műsorában járt, ahol amiatt jött szóba a téma, mert a műsorvezető megkérdezte a színészt, mennyire gyakori, hogy a rajongói még most is az 1997-es filmmel azonosítják. Damon tapasztalata szerint egyre kevesebben említik meg a filmet neki, a fiatalok közül pedig sokan nem is látták. Aztán kijelentette, hogy lánya sem látta még soha a filmet, méghozzá azért, mert jó.