A Konyhafőnök: Gerzson esett ki a versenyből

A Konyhafőnök szerda esti adásában is távoznia kellett annak, aki aznap a leggyengébben teljesítette az adott feladatot. A zsűri értékelése szerint pedig Gerzson volt az, akinek le kellett vennie a kötényét az adás végén. A kiesés után még elmondta, hogy érezte magát a versenyben.

Azért rossz érzés, gyakorlatilag hozzám nőtt szinte a kötény. Azzal a céllal jöttem, hogy tanuljak, hogy megmutassam magamnak is, hogy mi az amit tudok, hogy ebben is tudok küzdeni. Boldogan megyek haza és remélem, hogy ez a főzés szeretete, ami most ténylegesen kialakult bennem, ezt tovább tudom adni embereknek és én is tudom kamatoztatni, sikeresebb leszek és fejlődni tudok.