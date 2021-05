A legtrendibb női és férfi sportcipők 2021 nyarára (x)

A sneaker, sportcipő vagy tornacipő mára már lábbeligyűjteményünk legfontosabb alapköve, és ez nőkre ugyanúgy igaz, mint férfiakra. Néha azt érezzük, hogy soha nem elég ezekből a kényelmes lábbelikből, és kicsit talán el is veszünk a rengeteg márka és fazon között. Hogyan válasszunk jól, hogy találjunk meg a mi igényeinknek leginkább megfelelő sneakert? Ehhez adunk most pár támpontot a legfrissebb sportcipő trendek bemutatásával!

Májusban végre magunk mögött hagyhatjuk a meleg ruhákat, a téli cipőket és a gondokat. Végre sokat süt a nap, és van hová menni, lépésről lépésre, de elhagyjuk a lakást. Már hosszabb sétákat is tehetünk, amihez mi is lenne ideálisabb választás, mint kedvenc kényelmes sneakereink és sportcipőink?

Ha meg szeretnéd ismerni a legfontosabb szezonális trendeket, akkor csak figyeld a trendsettereket! Ők egyaránt viselik most a különleges designer fazonokat és az igazi klasszikusokat is, olyan márkáktól, mint a Puma, Converse, Nike, Adidas, Skechers, New Balance, Asics, Diadora, Hummel vagy a Supra.

Az elmúlt évek kedvenc sneakerei az Adidas Stan Smith, az Adidas Gazelle és a Nike Cortez voltak, az idei nyári szezonban viszont az olyan vastag talpú fazonok veszik át a főszerepet, mint például a Puma Cell és a Thunder Desert, a New Balance 997H, az Adidas Tubular, vagy az Asics Gel Lyte. A sportmárkák mindkét nemre és minden stílusra gondolnak, és cipőfazonjaik egyaránt illenek férfias és nőies szerelésekhez is.

A nyár nem is lehet teljes egy új sportos lábbeli nélkül, igaz? A tökéletes nyári alapdarab a fehér sneaker, aminek akár az is lehetne a neve, hogy “a cipő, ami mindenhez megy”. Kényelmesek, változatosan viselhetők, és akár egy boyfriend farmerrel, akár egy csinos, testet követő ruhával veszed fel, nem tudsz hibázni vele.

A legújabb sportcipő modellek merész színekkel és vagány mintákkal készülnek. Az olyan sportos utcai fazonok pedig, mint a Converse tornacipők, a Puma Cali vagy a Basker Reverse, és természetesen a bebújós cipők azért jók, mert nőies ruhákkal és szoknyákkal is nagyszerűen lehet párosítani őket. Amint kisüt a nap, a vagány sportcipők, trendi farmerszoknyák és mintás pólók neked is ruhatárad legfontosabb alapdarabjai lehetnek.

A férfidivatban most a futurisztikus sportcipő fazonok kerülnek előtérbe: Puma Thunder Electric, Adidas Tubular, Adidas EQT Support, Puma XO Terrains, Air Max Gravitation és Oketo, valamint Under Armor Hovr. Egy ilyen cipő mellé már csak egy kényelmes bermudára és egy trendi pólóra lesz szükséged!

Az ideális sportcipőt keresed? A Fashion Days-en biztosan megtalálod a férfi sportcipők között a számodra tökéleteset! Válassz akár egy visszafogottabb kék-zöld színűt vagy akár egy merészebb narancssárgát, ha jobban szeretsz kitűnni a tömegből!

Tényleg… milyen gyakran keresel új sneakereket?