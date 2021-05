Mutasd az orrod, megmondom, milyen vagy!

Kutatások szerint az emberiség az orrtípusa szerint nyolc nagy csoportra osztható, ráadásul minden orrforma különböző személyiségjegyekről árulkodik. Bár az orr alakja szinte tisztán esztétikai kérdés, hibátlan működése általában nem a kisebb vagy nagyobb íveken múlik: az orrdugulás, ami az allergia egyik kellemetlen tünete is lehet, mindegyik típust elérheti.

A szaglás és a hangképzés mellett az orrunk vitathatatlanul legfontosabb funkciója a légzés. Bár a porcos, előreálló testrészét mindenki ugyanarra használja, azonban amilyen különbözőek vagyunk, természetesen az orrunk sem egyforma. Megfigyelések szerint az orr alakja éghajlatonként eltérő lehet: a melegebb égövön élők orra rövidebb és orrnyílásaik szélesebbek, mint a hidegebb tájakon élőknek. Egy merész kutatás pedig ennél is tovább ment: a hipotézis szerint az orr információt árulhat el a „viselőjéről” – mintha az orr formájából ki lehetne következtetni, hogy milyen emberek is vagyunk a való életben…!

A núbiai orr

A núbiai orr viszonylag lapos, ami az aljánál vastag, széles; tág és kerek orrcimpák jellemzik. Erre az orrformára jellemző, hogy az orrhátban van egy enyhe görbület és az orrhegy lefelé néz. A vélekedés szerint akik ezt az orrot birtokolják, azok nagyon kíváncsi természetű emberek, optimisták és empatikusak is. Meglehetősen kedves személyek, akik próbálnak minden problémára megoldást találni. Nyitottak és nagyon őszinték, megmondják, ha valamivel egyetértenek, de azt is, amivel nem. Ennek ellenére, vagy talán pont ezért, sokan szeretik őket.

A görög orr

A görög orr formája egyenes és hegyesen végződik. Az antik görögök ezt a formát tartották esztétikailag a legtökéletesebbnek. A tapasztalatok szerint viselője nagyon praktikus és határozott. Iskolában, munkahelyen általában a legjobbak között szerepel, de ennek ellenére egyáltalán nem szeret a középpontban lenni, inkább a háttérben marad. Amennyire okos, annyira szégyenlős is. Néha nagyon nehezen fejezi ki az érzelmeit.

A csőrös orr

A csőrös orr szűk és egy kicsit horgas – a nevéből eredően ez a fajta orr nagyon hasonlít egy madár csőrére. Általában erős idealistáknak van ilyen orruk, akik ragaszkodnak az elképzeléseikhez és akár néhány emberen is átgázolnak, hogy elérjék a céljukat. Kreatívak, rengeteg ötletük van, és nem könnyű becsapni őket. Mindig lesben állnak, nem egyszerű őket átvágni, mert mindig minden részletre odafigyelnek.

Az ívelt orr

Ívelt – tetejétől az aljáig. Az ívelt orrúak nagyon rendszerető emberek, fontosak számukra a részletek, mindent a legnagyobb gondossággal végeznek, alaposan átrágják magukat dolgokon, nagyon odafigyelnek a részletekre. Igazi profik, bármit rájuk lehet bízni, elintéznek mindent. Szervezőképességük legendás.

A római orr

Szépen ívelt, nem nagy, nem kicsi, szabályos, szinte pisze. Az ilyen orral rendelkező személlyel nagyon kell vigyázni, mert ártatlan külseje ellenére, nagy meglepetéseket tud okozni, tehát vigyázni kell vele. Nagyon okos személyiség, spontán döntéseket hoz, bármilyen vitában harcba száll egy másik emberrel, ha nem ért vele egyet. Mindezek ellenére – ha a szükség úgy hozza – tud bájos és aranyos is lenni, ezzel persze mindenkit levesz a lábáról.

Egyenes orr

Az egyenes orr általában a hegyénél szélesebb, az orrcimpák pedig kerek formájúak. Az egyenes orr erős személyiséget feltételez, emellett nagyon szenvedélyes is, aki nem tűr ellentmondást. Nem hagyja, hogy bárki az útjába álljon, amit akar, azt eléri. Viselője a szerelmi életében is domináns fél. Általában türelmes, de ha egyszer elveszíti, akkor nagyon dühös tud lenni.

A konkáv orr

A tökéletes orr – tartják erről a típusról. Az orrháton van egy kisebbfajta dudor, ami eléggé sajátossá teszi, az orrhegy pedig enyhén felfelé áll. Az ilyen orrtípussal bíró emberek nagyon nagylelkűek és érzékenyek, emiatt hamar meg lehet őket sérteni. Empatikus személyiség, aki szeret másokon segíteni, ez gyakran odáig fajul, hogy önmagát a háttérbe szorítja. Már az első benyomással megnyeri az embereket, emiatt sok barátja van.

A görbe orr

A görbe orr jellegzetes formáját az orr kellős közepén lévő nagyobb méretű kitüremkedés adja. A görbe orrúak teljes gőzzel csinálnak mindent, jó barátok és rengeteget gondolkodnak. Utóbbinak köszönhetően az ilyen orr birtokosan meglehetősen bölcs, akihez sokan fordulnak tanácsért, mert két lábbal a földön áll, és nem hagyja, hogy az érzelmei befolyásolják.

Az orrdugulás, ami az allergia egyik kellemetlen tünete is lehet, mindegyik típust érintheti. A hosszan, akár hónapokig tartó orrdugulás pedig az éjszakai pihentető alvást is gátolhatja, ezzel jelentős életminőség-romlást okozva. A betegek sokszor nem tudják éjszakánként kipihenni magukat, emiatt csökken a teljesítőképességük, nem tudnak koncentrálni az iskolában vagy a munkahelyükön. A tünetek a szabadban – strandolás, kirándulások alkalmával – általában rosszabbodnak, így az allergiások részéről a betegség sokszor komoly lemondásokkal is jár.

