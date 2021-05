Május az év egyik legszebb hónapja – de nem az allergiásoknak

A több mint egy éve tartó járványhelyzet miatt beszűkültek a szórakozási lehetőségek, és ezért a hétvégéken sokan kirándulnak. Bár vannak, akik a téli időszakban is járták az erdőket, a többség inkább tavasszal vág neki, amikor sapka, sál és téli kabát helyett elég egy pulcsi is.

A tavaszi hónapok előrehaladtával a tél kopár szürkeségét a fák zöldje és a virágok tarkasága váltja fel, ami igen jó hatással lehet a hangulatunkra. Vannak azonban, akiknek a kiviruló természet nem a jókedvet, hanem a bosszankodást hozza el: ők az allergiások.

Ugyan már februárban is megjelennek olyan növények, amelyek a pollenjeikkel megkeseríthetik az arra érzékenyek életét, de a következő hónapokban és különösen májusban beindul a nagyüzem.

Bizonyos esetekben még kitartanak a március-áprilisban virágzó növények, mint a nyárfa, fűz, juhar, nyír, gyertyán, tölgy, platán, bükk, dió, eperfa, fenyőfélék, pázsitfű-, ciprus-, tiszafa- és a csalánfélék. Ez utóbbi ráadásul egészen őszig szórja a pollent.

Más növények, mint a hárs, az útifű vagy a lórom, májusban élednek igazán újjá. És akkor még nem is említettük a kültéri gombákat, amelyek tavasztól őszig okozhatnak panaszokat. További rossz hír, hogy a klímaváltozás miatt a pollennaptár is felborult, ezért sok esetben korábban kezdődik az allergiaszezon és tovább is tart.

Fontos tudni, hogy pollenérzékenység felnőtt korban is kialakulhat, így már a tünetek első megjelenését érdemes komolyan vennünk. A szénanátha azonban nem kell, hogy akadálya legyen a nagy tavaszi kirándulásoknak, megfelelő kezeléssel akár teljességgel megszüntethetők a panaszok.

