Esténként legalább négy feleséghez megy be a férfi, akinek már 151 gyereke van

A zimbabwei férfi szerint akár ezer gyereket is tudna csinálni.

Egy zimbabwei férfi sportot csinál abból, hogy minél több gyereke legyen, és ezzel kapcsolatban a jövőre nézve is komoly célokat tűzött ki maga elé.

Misheck Nyandoro jelenleg 151 gyerek édesapja, 16 felesége van. A 66 éves férfi azonban ismét nősülne, a Sun brit bulvárlap szerint télen kerülhet sor a tizenhetedik esküvőre.

A 66 éves férfi elmondása szerint minden este legalább négy feleségét „elégíti ki” – egy általa elkészített menetrend szerint zajlik mindez: egy aktus után megy tovább a másik szobába a következő asszonyhoz.

Az elégíti ki szót azért írtuk idézőjelben, mert a férfi szavait olvasva tartunk tőle, hogy egyáltalán nem közös megegyezésen alapuló szexről (hanem erőszakról) van szó: Nyandoro a nyilatkozatában panaszkodott az idősebb feleségeire, hogy nem mindig akarják az együttléteket (és arról nem esett szó, hogy ilyenkor békén hagyja-e őket). Azt mondja, szeretne a jövőben még fiatalabb nőkkel összeházasodni – szerinte magasabb a libidójuk.

Nyandoro szavaiból az is kiderül, hogy a tizenhetedik esküvő után sem állna le, száz feleséggel is szívesen élne együtt, és szerinte akár az ezer gyerek is összejöhetne. A termékeny férfi „poligámia projektje” – ahogy ő hívja –1983-ban kezdődött, és haláláig szeretné is csinálni.

Az egykori háborús veterán nem dolgozik, hiszen számára a főállás a feleségekkel való együttlét. De anyagi gondjai nem nagyon lehetnek: elmondása szerint gyerekei folyamatosan ajándékokkal és pénzzel halmozzák el, feleségei pedig főznek-mosnak rá. Minden nap mind a tizenhat felesége főz neki, de mivel Nyandoro csak a legjobb minőségű ételeket kaphatja, az a fogás, ami nem üti meg a mércét, megy a kukába (de ezen állítólag már nem sértődnek meg a feleségek).