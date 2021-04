Sértetlen maradt az AirPods, amit egy kutya gyomrából műtöttek ki

Szerencsére a kutya is jól van, hiszen állatorvoshoz mentek, amint észbekapott angol gazdája.

Különleges menüben volt része idén húsvétvasárnap Jimmy-nek, a golden retrievernek, aki élete első húsvéti Instagram-fotózására készült gazdájával, Rachel Hickkel, amikor véletlenül egészben nyelte le a fiatal angol nő Apple AirPods fülhallgatóit. A Willerby-ben élő nő ezt szinte azonnal észrevette, és elindult vele egy hulli állatorvosi rendelőbe, ahol végül szerencsésen kiműtötték a kütyüt az állatból – írja a Mirror.

A gazda elmondása szerint Jimmy annyira izgatott volt a fotózástól, hogy örömében össze-vissza ugrált – a fülhallgató is emiatt pottyant ki Hick zsebéből a földre, ahonnan aztán a kutya gyomrában landolt. Persze Jimmy-nek rögtön leesett, hogy nem jutalomfalatot talált, amit bűnbánó pillantásokkal tudatott a gazdájával.

Susana Jauregui a Vets Now klinika állatorvosa a lapnak azt mesélte, hogy a gazda gyors cselekvésének köszönhetően még aznap este megröntgenezték Jimmy-t, akinek a hasában tokkal vonóval együtt látszott a kütyü. A helyzet kritikus volt:

a fülhallgatóban és a tokjában található akkumulátorsav erősen mérgező, ezért nagyon veszélyes a kutyákra nézve.

Az ügyeletes orvos a gazdával való konzultáció után úgy döntött, hogy azonnal műtéti beavatkozásra van szükség.

A drága, vezeték nélküli fülhallgatók Jimmy-vel szemben sértetlenül megúszták az incidenst. A műtét után a töltőként is funkcionáló tok a benne lévő fülhallgatókkal együtt egy karcolás nélkül került elő, utóbbiak gyakorlatilag még töltődtek is Jimmy-ben (hiszen az AirPods fülhallgatók nem csak akkor töltődnek, ha a tokjuk hálózatra van dugva, hanem akkor is, ha csak szimplán bele vannak rakva a tokba).

Úgy tűnik az Apple vezeték nélküli fülesei elég strapabíróak lehetnek, hiszen Rachel Hick később örömmel konstatálta, hogy az eszköz a hálózatra dugva is rendesen töltődött. Jimmy pedig a húsvétvasárnapi műtét után még egy pár napig a kórházban lábadozott, de azóta jól van, és hazamehetett.