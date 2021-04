Biztonságos nyaralás, avagy érezze magát biztonságban Horvátországban, ahol tárt karokkal várják a turistákat! (x)

Horvátországnak ezernyi arca van. Csodás partszakaszok és lenyűgöző szigetek; szárazföldi titkok és kulturális gyöngyszemek - megannyi, az elkövetkező vakáción felfedezésre váró szépség...

Mivel az itt élők és az ide utazók biztonsága mindig is elsődleges prioritásunk volt és marad is, bevezettük a „Safe Stay in Croatia” („Biztonságosan Horvátországban”) tanúsítványt, melyet az idegenforgalmi szektor szereplői kaphatnak meg, hogy megkönnyítsék azon úti célok, szálláshelyek, éttermek, közlekedési opciók és turisztikai látványosságok azonosítását, amelyek magukévá tették az egészségügyi és higiéniai védekezés nemzetközi normáit.

A tanúsítványt az Utazási és Turisztikai Világtanács Safe Travels címkéjéhez hasonlóan díjmentesen kapják meg a horvát turisztikai szektor résztvevői annak bemutatására, hogy Horvátország jól felkészült és biztonságos úti cél a nemzetközi utazók számára. Az országba látogatók ily módon könnyedén be tudják majd azonosítani a felelősségteljes szállodákat, éttermeket, közlekedési opciókat, úti célokat és egyéb szolgáltatásokat, melyek így megnyugtató feltételekkel tudják fogadni a turistákat.

Szinte az összes horvát kikötő az elsők között teljesítette a tanúsítvány elnyeréséhez szükséges összes feltételt, és megkapta a „Safe stay in Croatia“ címkét. Földrajzi elhelyezkedésével és a világ egyik legtagoltabb tengerpartjával, több mint ezer kisebb-nagyobb szigetével, szirtjeivel és zátonyaival, kellemes éghajlatával és kedvező szeleivel Horvátország jelenleg a világ egyik legkívánatosabb tengeri célállomása.

Több mint 60 kikötővel és mint egy 18 000 horgonyzóhellyel rendelkezik. Horvátország jelenleg a világ charterflottája 40% -ának ad otthont, s ezért az egyik legmegfelelőbb hely a vitorlázáshoz, az adriai motoros hajókirándulásokhoz, vagy a szabadidős tengeri horgászathoz.

Alig várjuk, hogy biztonságos és felelősségteljes módon fogadhassuk újra kedves vendégeinket, kiknek barátaik és családjuk körében eltöltött szórakoztató, emlékezetes, izgalmas és biztonságos nyaralást kínálunk.