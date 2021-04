Házasodna a gazda: a 23 éves Gergőt nem zavarja, ha a nő lusta, úgysem munkást keres

Már elérhetőek a 2021-es műsor szereplőinek videói.

Gergő elmondta, korábban a faluban éltek, nem foglalkoztak az állatokkal, de egy betegség miatt az orvosok a lovasterápiát ajánlották neki. Tíz évesen megkapta az első lovát, a lovaglást végül az egész család kipróbálta, mindenki beleszeretett az állatokba. Kiderült, a munka nagy részét ő végzi, a lovasoktatást is ő intézi.

A nap nagy része a lovak körüli munkával telik

– mondta a videójában, majd hozzátette: ezzel is szeretne foglalkozni a jövőben. Ha egyedül szeretne lenni, a Duna partjára megy le horgászni. Azon, hogy Gergő ilyen fiatal, Nádai Anikó is meglepődött: mint mondta, ebben a műsorban főleg tartós kapcsolatot keresnek a gazdák. Ezzel így van Gergő is, szeretne megállapodni.

A gazdának az a fontos, hogy ha ránéz valakire, azt érezze, ő az igazi. Az sem zavarja, ha lusta, ugyanis nem munkást keres.