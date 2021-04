Gigi Hadid babasétáltatós szettjét gyakorlatilag lehetetlen nem kiszúrni

Mintha direkt kérné, hogy vegyék észre.

Tavaly szeptember végén írtunk róla, hogy megszületett Gigi Hadid első gyereke, akit az egykori One Direction zenekarból ismert Zayn Malikkal vártak. Azóta csak nagyon kevésszer lehetett hallani a modellről, most azonban New Yorkban sétálni indult babájával, és egy olyan outfitet választott az alkalomhoz, amelyet egyszerűen nem lehet nem észrevenni.

A rikító sárga színű, monokróm melegítő szett annyira magára vonzza a tekintetet, hogy ha akarna se tudna elrejtőzni még annak ellenére sem, hogy kalapban, maszkban és napszemüvegben van. A lesifotósok is azonnal kiszemelték, hamar készült is egy fotósorozat, ahogy tolja maga előtt a babakocsit, majd a parkba érve lepihen egy padon.