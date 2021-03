Épp a helyszínen forgatta új filmjét.

A People számolt be arról, hogy Denzel Washington a Central Parkban sétálgatott a napokban, mivel a Journal for Jordan című új filmjét forgatják ott. Csakhogy egy házaspár is ott volt a helyszínen, akik épp az esküvői fotózásukat ejtették meg. Washington ekkor sétált bele az egészbe, majd odaállt a párhoz, hogy vele is készüljön pár kép.