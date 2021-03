Mihalik Enikő lánya nem Szofi Elizabet lesz

Azt viszont nem árulta el, hogy mi lesz a neve.

A pénteki RTL Reggeli vendége volt Mihalik Enikő modell, akiről nemrég derült ki, hogy megházasodott és gyereket vár. Az adásban szóba került a születendő kislányának a neve is, amit Mihalik még nem árult el, de azt igen, hogy két opció közül választottak.

Elmondom, melyik az, amelyik nem lesz végül. Először Szofi Elizabetet akartam, mert az nemzetközi, de végül kimondtam hangosan és inkább arra jutottam, hogy nem

– mondta. A modell elmesélte, több negatív kommentet is kapott, mondván az Egyesült Államok zöld kártyáját szeretné megszerezni azzal, hogy kint szüli meg gyerekét, de ezzel kapcsolatban Mihalik hozzátette: tizenhárom évet élt már New Yorkban, számos amerikai munkavízuma is volt az országban és csak egy ajándékot szeretnének a férjével adni a születendő gyereknek azzal, hogy alapból amerikai-magyar kettős állampolgár lesz.

Az is kiderült a beszélgetésből, hogy apás szülést terveznek Korányi Dáviddal. Mihalik a munkával sem áll meg: már több ügynökséget is megkeresett, hogy van-e lehetőség valahol kismamafotózásra.