Hogyan üljünk a WC-n, ha kínoz az aranyér?

Az aranyér leginkább vécézéskor okoz kellemetlenséget, viszont vannak olyan praktikák, amikkel könnyebbé tehetjük a kínos pillanatokat a mellékhelyiségben.

Guggoljunk a klotyón!

Meglepőnek tűnhet, de nem jó, ha ülünk a WC-n, ugyanis így a testünk bélzáró mechanizmusai nehezebben tudnak ellazulni. Guggoló helyzetben, vagy olyan pózban, amikor a térdünket minél jobban közelítjük a mellkasunkhoz könnyebben talál kiutat magának a széklet. Kiváló módszernek bizonyul, ha a csésze elé helyezünk egy sámlit vagy néhány könyvet, amire a lábainkat rakjuk, így máris előredőlve végezhetjük a nagydolgunkat. Giulia Enders Bélügyek – A belek csodálatos világa és a jó emésztés címmel írt a témáról könyvet. Művében így fogalmaz:

Nagyjából 1,2 milliárd ember él a Földön, akik guggolva végzik a dolgukat, s az ő köreikben, szinte alig fordul elő a diverticulosis nevű vastagbélbetegség, és aranyérproblémáik is csak töredéküknek vannak. Ezzel szemben mi nyugaton addig sanyargatjuk a beleinket, míg ki nem fordulnak a fenekünkön.

Menjünk azonnal WC-re!

Semmiképp se halogassuk, ha úgy érezzük, hogy nagyvécéznünk kell. A széklet visszatartásával ugyanis teljesen indokolatlanul megterheljük a bélrendszert, és előfordulhat, hogy ezután több napon át nem jön ki az ürülék.

Erőlködés helyett keressük fel többször az illemhelyet!

Sok szenvedéstől megkímélhetjük magunkat, ha nem erőltetjük meg a végbél záróizmait. Ez egyaránt igaz a székrekedésre és a széklet visszatartására is. Ha nem sikerül elsőre a széklet ürítése, célszerű többször meglátogatnunk az illemhelyet. A szakértők szerint nem egészséges, ha túl sokat ülünk ott, ahová még a király is gyalog jár. Az is lényeges, hogy naponta legyen székletünk.

Milyen a megfelelő és a nem megfelelő széklet?

Az egészséges széklet középbarna színű, jól formált, hengeres alakú, nem túlságosan kemény, ugyanakkor nem is túl krémes állagú. Tömege 100-250, de akár 500 gramm is lehet. Nem található nyálka a felszínén, és bár van szaga, mégsem orrfacsaróan kellemetlen. Az aranyér legbiztosabb jele a fájdalmas erőlködésen kívül, ha az ürülékben friss és piros vért fedezünk fel. A kemény és gyakran sötét széklet is jelezhet aranyeret.

Vegyük fel a kapcsolatot egy szakemberrel!

A házi fortélyok nagyon hasznosak, de mindenképpen forduljunk szakemberhez, orvoshoz vagy gyógyszerészhez, hiszen a panaszainkat ők tudják a leghatékonyabb készítményekkel orvosolni. Fontos tudatosítani magunkban, hogy az aranyér nem ciki és nem is tabutéma, ráadásul sokkal több embert érint, mint azt gondolnánk, éppen ezért fontos, hogy merjünk róla beszélni.

Az aranyér kialakulásához a stressz, az egészségtelen életmód, az elhízás, a helytelen testtartás, az ülő- és fizikai munka, valamint a széklet tartogatása egyaránt hozzájárulhat.

