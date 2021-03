Ezért ne várjunk, ha aranyerünk van! (x)

Az aranyér a legtöbb esetben nem múlik el magától, sőt idővel egyre súlyosabb panaszokat okozhat. Ha felfedezzük a kellemetlen tüneteket cselekedjünk, mert a betegség kezdetben még otthon is jól kezelhető.

Mi az aranyér?

Az aranyér egy visszérköteg a végbélben, amelynek fontos szerepe van a székletürítésben és -visszatartásban. Alapvetően nem is tudunk arról, hogy ez a visszérköteg létezik, csak akkor tapasztaljuk meg, ha aranyeres csomók alakulnak ki, amelyek megnagyobbodhatnak, begyulladhatnak és vérezhetnek. Az aranyér civilizációs betegség, amelynek kialakulását elősegíti a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény és stresszes életmód, illetve a genetikailag öröklött hajlam. Bár sokan azt gondolják, hogy az idős emberek betegsége, az aranyér valójában minden generációt érinthet, még a gyerekeket is.

Milyen tünetei vannak az aranyérnek?

Ha azt vesszük észre, hogy nehezebben székelünk a vécén, „kitolás” közben fájdalmat érzünk, véres csíkot fedezünk fel a papíron vagy folyamatosan viszket a hátsó felünk, nagy eséllyel aranyerünk van. Ha már kis kitüremkedést is ki tudunk tapintani, valószínűleg az aranyérnek már előrehaladottabb stádiuma alakulhatott ki.

Cselekedjünk időben!

Amint az aranyér első tüneteit érezzük, kezdjük el a kezelést. A kezdődő aranyeres panaszokat ugyanis otthon is enyhíthetjük. Segítségünkre lehet a patikában recept nélkül kapható Proktis-M kúp és a Prokits-M plus kenőcs. A kúp és a kenőcs is hialuronsavat és jótékony hatású gyógynövények kivonatát tartalmazza. Klinikai vizsgálatokkal igazolt a hialuronsav nagy vízmegkötő képessége, amely felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást és a sebgyógyulást.

Orvosi segítség kell, ha a tüneteket hagyjuk fokozódni

Kezdődő az aranyér, amikor viszketést érzünk a végbélnyílás környékén, esetleg világospiros vért fedezhetünk fel a WC-papíron.

Problémás az aranyér, amikor a végbélnyílás környéki égő viszketés mellett, idegentest-érzést tapasztalunk, és a székelés fájdalommal jár.

Súlyos az aranyér, amikor az aranyeres csomók tartósan a végbélnyíláson kívülre kerülnek, és nem tudnak visszahúzódni. A vérzés, fájdalom és viszketés fokozódhat, az idegentest-érzés pedig állandósul, széklettartási problémák is kialakulhatnak. Ilyen esetben forduljunk proktológushoz, mert a súlyos aranyér orvosi ellátást igényel.