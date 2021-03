A horkolás hatással van a szexuális életre

Hogyan függ össze a párkapcsolattal való elégedetlenség az alvással? Milyen élettani folyamatok zajlanak bennünk alvás közben, amik hatással lehetnek a libidóra, a merevedésre? A horkolás miért lehet gátja a jó szexuális életnek? Ezeket a kérdéseket válaszoljuk meg.

Kapcsolat van a rossz alvás és a merevedés között

Az alvási apnoe nem más, mint alvászavar. A horkolás, a reggeli vagy akár egész napos fáradtság is ennek köszönhető. Akik horkolnak, azoknak nagy valószínűséggel a légzésük is meg-megáll alvás közben. Kétféle alvási apnoe is ismert, az egyiket úgy hívják, hogy obstruktív, ezt – és a horkolást – a torok izomzatának lazasága okozza. A másik a centrális (és mint minden, amit centrálisnak nevez az orvostudomány, ez is agyi tevékenységeket jelent), az alvászavar esetében ilyenkor nem küldi az agy a megfelelő jeleket a légzés működtetéséhez, ezért állhat meg időről időre a levegővétel alvás közben. A reggeli fejfájás, a torokfájással való ébredés, a napközbeni álmosság mind ezeknek köszönhető. És ezek mind együtt hatással vannak a szexuális életünkre. Nemcsak amiatt, hogy ha az ember állandóan fáradt, akkor a szex az utolsó cselekvés amire gondolna. Hanem amiatt is, hogy hatással van a merevedésre és a párkapcsolattal való elégedettségre is.

A tesztoszteron fontos a férfiak testében, ez az a hormon, ami szabályozza a spermiumok termelését, a libidószintért is ez felel, és a nemzőképesség is ezen múlik; ezek mellett a csontozat és az izomzat szabályozásában is szerepe van. A tesztoszterontermelésnek is cirkadián ritmusa, azaz szabályos napszaki ritmusa van, ami azt jelenti, hogy hajnalban és reggel magasabb, és estére valamelyest csökken a szervezetben. Azonban ha valaki egész éjjel horkol, időnként kimarad a légzése, nyugtalanul alszik, akkor a szervezete megszakítja a normál tesztoszteron termelést. Kutatással is bizonyították, hogy összefüggés van a rossz minőségű alvás és a merevedési zavar között: azok, akik alvási apnoéban szenvednek, kevesebbszer tapasztalják a reggeli merevedést, mint a jóalvó férfiak. A 2016-os kutatás rávilágít arra a tényre, hogy az alvás minősége miatt alacsonyabb a tesztoszterontermelése azoknak a férfiaknak, akik horkolnak. A tesztoszteron pedig kritikus fontosságú a merevedéshez,

hozzájárul ahhoz, hogy a pénisz megfelelően működjön, serkenti a véráramot.

Ha pedig alacsonyabb a tesztoszteronszint, mindez nem valósul meg. Az alvási apnoében szenvedők többször is felébredhetnek éjszaka, anélkül, hogy tudatában lennének, hiszen a szervezetük így próbálja meg helyretenni a légzési problémákat. A gyakori felébredések és légzéskimaradások miatt a vér oxigénszintje sem megfelelő, ami szintén hatással van a merevedésre.

Horkolás → alig alvás → ingerlékeny társ

Az alacsonyabb tesztoszteronszint a testben hosszú távon felelős lehet az erekciós problémákért, csökkenti a nemi vágyat, egyértelműen szexuális gondokat okozhat. Mindez a partnerre is hatással van, hiszen egyrészt a szexuális élet minősége és mennyisége is gyorsan romolhat, másrészt nehéz olyasvalaki mellett aludni, aki az egész éjszakát végighorkolja. A párkapcsolatokban gyakori, hogy a horkoló féltől és partnere külön szobában alszanak, azonban hosszú hónapokon át ez a kapcsolat elhidegülését is okozhatja, főleg, ha a horkoló fél libidószintje is alacsony. Ha ez társul azzal, hogy a ritkább alkalmakon, amikor együtt vannak a partnerével, merevedési gondokat tapasztal szex közben, biztos, hogy a testiség kerülése lesz jellemző.

Az alvási apnoe egyértelműen rossz hatással van a szexualitásra és az intimitásra. És a párkapcsolati érzelmekre is: nemcsak fizikailag, de érzelmileg is szétzúzza a párokat. A zajos éjszakák miatt a partner sem tudja magát kialudni, ez pedig frusztráció és feszültség kialakulásához vezethet. Ha pedig mérgesek vagyunk arra, aki miatt nem tudtunk aludni, aligha lesz kedvünk mosolyogva ébredni egymás mellett. Az ingerlékenység, a napközbeni fáradtság, az energiahiányos mindennapok lesznek jellemzőbbek. Az együttalvás (kényelme és annak nyugalma) pedig igen hasznos lenne a párkapcsolatokban, már csak azért is, mert erősíti az érzelmi köteléket. Az alvási apnoéban szenvedő partner hatással van a társa mentális egészségére éjszaka is, ez pedig egyértelműen befolyásolja a párkapcsolattal való elégedettség szintjét. Csakhogy a párkapcsolati elégedetlenség közvetve hatással van az alvásra, így könnyen ördögi körben találhatjuk magunkat.

Bárki, aki tapasztalja saját magán vagy akár a párkapcsolatában a problémakört, érdemes keresnie egy alvásszakértőt, aki segíthet abban, hogy az alvási apnoe kezelését elkezdjék. A horkolást és annak okait muszáj kivizsgáltatni, ha pedig a reggeli merevedések is el-elmaradoznak, mindenképpen szakorvos segítsége szükséges.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba