Ha nehéz szex közben jelen lenni

Az agyunk nagyon szeret elfoglalt lenni, nincs ez máshogy az ágyban sem. A gondolatok jönnek-mennek, szinte megállíthatatlanul, ráadásul nemcsak az aznapi történések körül agyalhatunk, hanem a félelmek is előtolakodhatnak. A szexre minden hatással van, a gondolataink is, és ez sokak szexuális életét nehezítheti meg. Például azzal, ha az ágyban azon agyalunk, mit kell még másnapra előkészíteni a gyereknek az iskolába, vagy hogy el kell-e mosogatni. De az is ilyen, ha azon görcsöl valaki, lesz-e orgazmusa, merevedése, és csak ezekre koncentrál.

Előjátékkal és meditációval segíthetünk magunkon Nehéz dolog benne maradni a pillanatban: életünk jelentős részében a múlton vagy a jövőn rágódunk, a jelent kevesek képesek megélni. Pedig a szexhez éppen ez kellene, mégpedig amiatt, hogy minél inkább elengedjük magunkat – a nyugodtság, a kiegyensúlyozottság fontos a szexhez. Minél nyugodtabbak tudunk maradni, annál inkább a jelenben leszünk. Ezt meg lehet tanulni meditációval vagy autogén tréninggel, e kettővel fel lehet készíteni a testet és a lelket is arra, hogy benne maradjunk a jelenben szex közben is (természetesen a meditációt nem szex közben vagy helyett ajánlatos gyakorolni). A légzőgyakorlatok rengeteget segíthetnek a nyugodtság eléréséhez. Amiatt is nehéz a jelenben lenni szex közben, mert talán túl sok az elvárásunk. Sokan úgy fognak neki a szexnek, hogy azt várják, legyen a partner tökéletes, sok orgazmus, a merevedés egyáltalán ne essen vissza, legyen 100 százalékos, spontán. Ez túl sok elvárás egyszerre, fontos lenne felismerni, hogy a szexben nem az a lényeg, ki milyen céllal akar a végére érni, hanem hogy együtt legyünk és élvezzük! Ha lesz orgazmus, lesz, ha nem – hát nem. Még a merevedés híján is számtalan más egyéb dolgot lehet csinálni: az előjáték is remek módja a szexnek. Akkor is kizökkenhetünk a szexuális helyzetből, ha unatkozunk közben, vagy ha olyasmit csinálunk, amit nem igazán szeretnénk. Ilyenkor sokan nem tudják elmondani a partnerének, mire vágynak inkább. Pedig ez lenne az egyetlen módja annak, hogy ne essünk a helyzetből. A kommunikáció a jó szex titka, úgy mondjuk meg a partnernek, hogy mit szeretnénk, hogy kérdezzünk! Neked miből lenne jó több az ágyban? – ez egy jó kérdés arra, hogy elinduljon a beszélgetés, de a korábbi közös szexuális élményeket is elővehetjük témaként. Együtt ezekről is beszéljünk, és kerüljük a nem, ne szavakat, inkább azt fogalmazzuk meg, mit élvezünk nagyon, abból milyen jó lenne, ha több lenne! Ne az orgazmussal foglalkozzunk! A szexben az a jó, hogy megáll közben az idő, megszűnik a világ és úgy érezzük, elvesztünk egymásban. Ez azzal jár együtt, hogy az érzelmeink folyamatosan fokozódnak közben. Ezért ha az érzéseinkre figyelünk, benne maradhatunk a jelenben. Álljunk meg bátran az agyunkban kavargó gondolatok közt, és tegyük fel a kérdést magunknak, mit érzek most? Bátran soroljuk magunkban, hogy mi mindent érzünk: az érintések finomak, erősebbek, a csók mennyire lágy vagy vad, hogyan esik mindaz, ami történik. Mind az öt érzékszervünket vizslassuk át. Apró részleteiben figyeljük meg, mit érzünk, ezzel is benne tudunk maradni a pillanatban. Ez a módszer abban is segít, ha túlságosan azzal vagyunk elfoglalva, hol tartunk az orgazmus felé vezető úton. Azok, akik az orgazmusra figyelnek szex közben, elveszik az örömöt a testiségből. Órákon át lehet élvezni a szexet elélvezés nélkül is, ha pedig az orgazmust akarjuk azonnal megélni, azzal véget is vetünk az egésznek. Sajnos a pornófilmek sokakban kialakították azt, hogy a nők számára az orgazmus gyorsan elérhető, nem kell érte sokat tenni, hatalmasat élveznek. A valóságban az a helyzet, hogy a nők nagy része a behatolással nem képes orgazmust megélni, de a csiklójukon keresztül igen. Így bátran szánjunk mindig időt erre is: kézzel-szájjal izgatható a csikló is. Megeshet, hogy a minimális beszélgetés megtöri azt, amiben fejben benne vagyunk, így ezt akár jó célra is használhatjuk. Ha valaki azt érzi, nagyon rágörcsöl a szexre, az orgazmusra, saját képességeire, érdemes megkérdeznie a partnert közben: ez jó neked? A válasz újra oda terelheti a figyelmünket, ahol annak lennie kell. Az is segíthet, ha változtatunk azon, amit csinálunk: egy új szexpóz, egy másik technika bevetése arra készteti az agyat, hogy a jelenre figyeljen. Ha valaki azt érzi, sehogy sem képes a szexre koncentrálni, hogy sok esetben lefagy, a szorongásai, félelmei uralják, érdemes felkeresnie egy szakembert, aki segíthet leküzdeni az akadályokat. Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba