A német városban különleges alvófülkéket biztosítanak a hajléktalanoknak

A németországi Ulmban ideiglenesen otthont adnak az otthontalan embereknek.

A település kabinokat helyezett el a hajléktalanok számára, hogy menedéket nyújtsanak nekik a téli hónapokban – olvasható a Ladbible bulvárlapban.

A város szóvivője elmondta, a fából és acélból készült alvóhelyeket parkokban és más területeken találhatják meg. Az ágyakat a hideg elleni védelem érdekében hőszigeteléssel látták el. Ráadásul elég nagyok ahhoz, hogy akár két ember is aludjon benne. A bokszokban nincsenek kamerák, és nem szükséges az igénybevételükhöz előzetes regisztráció sem, de érzékelőket szereltek fel, amelyek aktiválódnak, amikor valaki használja a fülkéket. Az érzékelők automatikusan kinyílnak és bezáródnak, valamint arról is értesítést küld a rendszer, ha egy hajléktalan egész éjszakára megszállt. Az ötletgazdák már a tavalyi évben is pozitív visszajelzéseket kaptak a kezdeményezésről. Folyamatosan fejlesztik a szálláshelyeket, az energiatakarékosságot is fontos szempontnak tekintik, de a legfőbb céljuk, hogy kevesebb nedvesség és több meleg levegő érje azokat, akik fedélre vágynak. Ha pedig kár keletkezik a kabinokban, a lehető leggyorsabban megjavítják őket.