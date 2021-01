Tagadja a 35 éves tanár, hogy lefeküdt kiskorú tanítványával, hiszen túl kicsi a kutyapózhoz

A diák szerint háromszor feküdtek le, ebből kétszer a tizenhatodik születésnapja előtt.

Egészen szokatlan indokot hozott fel saját maga védelmében egy nő, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolnak az Egyesült Királyságban. A Mirror azt írja, a tanárként dolgozó 35 éves Kandice Barbert azzal vádolják, hogy három évvel ezelőtt több alkalommal is lefeküdt az egyik tanítványával, aki az aktusok idején még kiskorú volt.

A diák vallomásának sikamlós részleteire most inkább nem térnénk ki, legyen elég annyi, hogy az elmondottak szerint 2018 októberében kezdődött a viszonyuk, amely során összesen háromszor szexeltek, ebből kétszer még az előtt, hogy a fiú betöltötte volna a tizenhatodik életévét. A vallomásból kiderül, hogy második alkalommal a nő kocsijával mentek ki egy erdős részre, ahol előbb szexeltek, később pedig a nő orális szexben is részesítette a diákot.

A ma már 18 éves egykori tanuló azt is mondta, hogy kutyapózban szeretkeztek, ezt azonban nem csak a tanárnő tagadja, de az őt védő ügyvéd is kétségbe vonja, lévén, a nő a fiú válláig sem ér fel, a kutyapózhoz is túl kicsi lenne. E mellett az ügyvéd azt is furcsának találja, hogy bár a védence testén több jellegzetes tetoválás is van, az ügy sértettje egyet sem tudott felidézni.

Az egyébként házasságban élő nőről már tavaly szeptemberben kiderült, hogy olyan videót küldött a tanítványának amelyen önkielégítés közben látható egy rakás szexjátékkal körülvéve, közben pedig konkrétan és félreérthetetlenül a fiúhoz beszél. Ha ez nem lenne elég, még azt is rábizonyították, hogy félmeztelen képeket küldött ugyanennek a diáknak.

Mindezek ellenére a nő minden tagad, és mindenfajta megegyezéstől elzárkózik, így egy ideig még folytatódni fog az ügy.