A hűtlenség nem a szexről szól

A félrelépéseket hajlamosak vagyunk a szexmentes mindennapokra hárítani, ezzel egyúttal azt is üzenjük a külvilágnak, hogy a titkos viszony a szexről szól. Pedig valójában nem a szex a lényege.

A hűtlenség mindaddig nem fáj, amíg ki nem derül – és ha már kiderült, akkor az bizalomtörés a párkapcsolatokban, házasságokban.

A félrelépéseket hajlamosak vagyunk általában a szexmentes mindennapokra hárítani, ezzel egyúttal azt is üzenjük a külvilágnak, hogy a titkos viszony a szexről szól. Pedig valójában nem a szex a lényege: Esther Perel belga pszichoterapeuta szerint a félrelépések egyáltalán nem a szexuális cselekvésekről szólnak. És valóban rengeteg egyéb tényező teheti vonzóvá a hűtlenkedést. Zárójelben tegyük hozzá azt is, hogy akkor tud egy harmadik fél belelépni a házasságokba, ha valamiért jó ideje érzelmi és vagy fizikai távolság van a párok tagjai között. Ez a távolság nem egy űr, hanem tele van sérelmekkel, haraggal, ki nem mondott vagy kimondott bántásokkal. Ezek mellett a legkönnyebb és igen vonzó megoldás lehet a bajokra az, ha egy harmadik féllel létesítünk bármilyen formában is viszonyt.

Hogy mitől megcsalás egy tett, azt mindig az adott pár tagjai tudják, ezért is jó ezt megbeszélni egymással. Hiszen vannak, akik számára megcsalás, ha hónapokon át csetel a párjuk egy ismeretlennel, akivel sose találkozott, de érzelmek is kialakultak. Egyeseknek az is hűtlenség, ha valaki elmegy a haverjaival egy sztriptízbárba, valakinek pedig az is lehet megcsalás, ha párja a Facebookon sokat lájkolgatja egy harmadik fél képeit. A hűtlenség fogalma sokféle lehet, a határokat érdemes minden esetben megbeszélni egymással. Ha pedig átlépjük azt a bizonyos határt, akkor bármennyire is gondoljuk azt, hogy ez csak a szexről szól, tévedünk.

A hűtlenség a vágyról szól, arról a vágyról, ami talán régóta nincs a házasságban, párkapcsolatban.

A titkolózás

Esther Perel az alábbi videójában magyarázza el, hogy szerinte három fő tényezője van a hűtlenségnek, amik miatt vonzó, izgalmas. Az egyik ilyen: a titkolózás.

Az évek óta tartó házasságokban, főleg, ahol gyerekek is vannak, előfordulhat, hogy az egyik fél nem vágyik másra, mint egy kis énidőre, arra, hogy újra megtalálja régi önmagát. Az is lehet, hogy a partnere irányító, kontroll alatt tartó típusú ember, aki mindent szeret a felügyelete alatt tartani.

Azzal, hogy takargatunk valamit, amit a másik nem tud, ami csak a miénk, vonzóvá teszi a hűtlenséget. A titok kulcsszerepet játszik a hűtlenségben.

A kémia

Ugyanígy kulcsfontosságú a szexuális kémia, ami nem egyenlő magával a szexszel. Ez a színtiszta vágy, az a fajta, amit anno a fő kapcsolatunk kezdetekor megtapasztaltunk: álmodoztunk egymásról, arról, hogy együtt vagyunk, hogy együtt alszunk, hogy végre csókolózhatunk. A vágy sajnos olyan dolog, ami kikophat a házasságokban, párkapcsolatokban az évek alatt, de annak a vágya, hogy valaki számára igen vonzóak legyünk, hogy kívánjanak minket, egyre inkább jelen lehet.

Megtörténik, hogy a partner már nem tart annyira kívánatosnak, mint korábban, sőt esetleg azt is érezhetjük, hogy a partnerünk már egyáltalán nem tart minket vonzónak – nincsenek bókok, elismerő pillantások, és az sem igazán érdekli, ha meztelenek vagyunk előtte. Az, hogy egy másik ember kíván minket, vágyakozik ránk, hogy egyáltalán észrevesz, fontos a hűtlenségben. Ráadásul ez a vágy alapozza meg azt az erotikát, ami a viszony középpontjában áll. Éppen ezért lehetséges az is, hogy az ilyen titkos kapcsolatban a csók jobb, finomabb és vággyal telibb mint maga a szexuális aktus.

Fontos szerepe van az érzelmeknek is

Ha a vágy is jelen van, a titokzatosság is, akkor már csak egyetlen egy tényező kell ahhoz, hogy a hűtlenség ténylegesen bekövetkezzen: az érzelmi bevonódás. Akár egyéjszakázásról, akár többről legyen szó, kialakulhatnak érzelmek a viszonyok esetében is. Bizonyos helyzetekben akár parallel szerelmi történetek is megjelenhetnek, függetlenül a fő kapcsolattól és az ott jelenlévő szerelemtől.

Az érzelmek kialakulását nem tudjuk befolyásolni, ahogy azt sem, mikor halunk vagy hogy mikor születünk meg. A szerelem bekövetkezhet, és az már az adott élethelyzettől függ, hogy mennyire vagyunk képesek eldönteni, merre lépünk tovább: maradunk-e a házasságban, vagy kilépünk abból.

Kevés olyan hűtlenség van, ami teljesen titokban maradhat és valóban soha, de soha nem tudja meg a partner. Általában kiderül, sőt az is gyakori, hogy a hűtlenkedő fél úgy viselkedik tudat alatt, hogy lebukjon – így talán könnyebben megszabadulhat a rengeteg hazugságtól, ami a megcsalással együtt jár.

A párkapcsolatok azonban a felsoroltak mellett is menthetők: ha a két ember úgy dönt, hogy képesek megbocsátani önmaguknak és egymásnak, akkor még van esély egy jobb közös jövőre.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba