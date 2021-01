Ha jégcsapot eszel, ürüléket eszel – figyelmeztet a meteorológus

Fagyos időben ki ne kívánná meg, hogy kristálytisztának tűnő jégcsapokat nyalogasson, szopogasson, vagy rágcsáljon? Ártalmatlan kísértésnek tűnik, mégis jobb neki ellenállni – figyelmeztet Katie Nickolaou meteorológus.

Katie a rövid videójában elmagyarázza, hogy a tetőkről lógó jégcsapok, értelemszerűen a tetőről lefolyó vízből keletkeznek. A tetők viszont tele vannak ürülékkel, amit a víz magával sodor, vagyis aki jégcsapot eszik, az valójában ürüléket eszik.

A meteorológusnő videóját a TMZ szúrta ki és tette közzé.

This is a PSA for anyone wanting to eat icicles… DON’T DO IT! 💩 pic.twitter.com/5h9el3ZH72

— Meteorologist Katie Nickolaou (@weather_katie) December 30, 2020