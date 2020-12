„Meghalnék a kutyámért” – ütni kezdte a medvét, hogy megmentse kutyája életét

Így emlékezett vissza a Kaliforniában élő Kaleb Benham a pillanatra, amikor meglátta, ahogy egy medve a fejénél fogva vonszolja magával a kutyáját, Buddy-t. A férfi a CBS 13 televíziónak elmondta: kutyája a háza közelében játszott, amikor egy furcsa morgásra lett figyelmes, és amikor odanézett, már csak azt látta, hogy kutyája a medve szájában van.

A súlyos sérüléseket szenvedett ebet ezután gyorsan állatorvoshoz vitte, de ez sem volt könnyű feladat, a hozzá legközelebb található állatklinika ugyanis a koronavírus-járvány miatt zárva volt. Végül időben sikerült találni egyet, ahol fogadták őket, és egy majdnem négy órán át tartó műtéttel megmentették az eb életét, aki a beszámoló szerint gyorsan gyógyul.

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC

— Anna Giles (@AnnaGilesTV) December 4, 2020