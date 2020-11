Zalatnay Sarolta „isteni sugallatra” kezdett tartalékolni 63 ezer forintos nyugdíja mellé

Zalatnay Sarolta a Blikknek mesélt arról, hogy mennyire kevés a nyugdíja, az e mellé kapott zenei támogatásból pedig lényegében semmire nem futná. Nagy szerencséje, hogy tavalyi fellépéseiből elrakott bizonyos összegeket.

Tavaly több mint száz fellépésem volt, és valami isteni sugallattól vezérelve ebből tartalékoltam. Mintha a gondviselő ösztökélt volna: tegyél félre! Pedig idénre is volt sok meghívásom. A raktárkoncert is nagyon jól jött, persze nemcsak nekem. Tizenhárom zenészemmel örültünk neki. Havi 40 ezer forintos támogatást kapok a Music Hungary Szövetségtől, ami a 63 ezer forintos nyugdíjammal is maximum a túléléshez lenne elég. Korengedménnyel kaptam működési engedélyt 1966-ban, és az állampárti korszakban koncerteket szervező Országos Rendező Iroda folyamatosan vonta tőlem a járulékokat, mégis csak 1989-től van elszámolásom. Az ügyvédem a levéltárban talált rólam iratokat, de hitelt érdemlően nem lehet igazolni, hogy alkalmazásban voltam. Így jártam.