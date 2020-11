A bekötött arcú The Weeknd egy üres hídon, tűzijátékkal maga körül lépett fel

A bekötött arcú The Weeknd egy üres hídon, tűzijátékkal maga körül lépett fel

Még szerencse, hogy tudta, hova kell lépnie.

A tegnapi MTV AMA, azaz az amerikai zenedíjkiosztó gáláján Dua Lipa mellett fellépett a The Weeknd is, akinek legújabb imidzséhez hozzátartozik, hogy bekötözött arccal mutatkozik nyilvános helyeken, a sminkje pedig olyan, mintha komoly sérülései lennének, de aggodalomra semmi ok, ugyanis semmi baja.

Az idei show kedvéért nem a stúdióban lépett fel, ahogy azt általában szokás, hanem egy hídon, amit nyilván lezártak előtte. A hidat telepakolták pirotechnikai elemekkel, hogy a fellépés azért látványos is legyen. Nem csoda, hogy emiatt nem nagyon koreózott, a mozgása kimerült annyiban, hogy felváltva sétált és futott a kamera felé.

