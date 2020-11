Háznak ütközött az autós, majd elhajtott a bejárati ajtóval a szélvédőjében

Először egy másik járműnek ment neki, majd egy háznak ütközött egy Audi pénteken, késő délután a nyugat-yorkshirei Dewsburyben – írja a LadBible című brit bulvárlap.

Az Audi sofőrje aztán megpróbált elmenekülni a helyszínről, miközben az autó szélvédőjébe be volt ékelődve a ház bejárati ajtaja. A kocsi azonban csak néhány métert tudott így menni, aztán leállt. A kocsit egy 18 éves fiú vezette, aki a rendőrség gyanúja szerint alkohol és / vagy kábítószer hatása alatt állt.

A 18 éves sofőr a balesetben enyhébb fejsérüléseket szenvedett ezért kórházba szállították.

Ashworth Rd, Dewsbury – Driver collided with a vehicle, then the front porch of a house – before then continuing to drive for several metres with front door attached to car. Driver arrested suspected unfit through drink/drugs. #wypthecost #fatal4 pic.twitter.com/ee8r9ZZc9A

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) November 21, 2020