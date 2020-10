Ma már egy magára valamit is adó dj nem létezhet streamelés nélkül, de mit is jelent ez egyáltalán? A karantén ideje alatt bulik híján egyre több dj kényszerült a neten megmutatni magát. A 22 éve zenélő Antonyo már korábban is élt a világháló adta lehetőségekkel, most a saját garázsát alakította át stream stúdióvá. Az egykori X-Faktoros Péterffy Lili pedig egy kitalált karakter – Olga mama - mögé bújva próbál dj-zni. Az underground dj szcéna legfurcsább alakja, Galactic Jackson viszont kimaradt az idei streamfolyambólm, így hát elvittük egy olyan extra helyre, ahol kipróbálhatta élete első streamelését. Videó.

