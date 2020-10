A munkahelyi afférnál a szakítás lehet a legnehezebb

A munkahelyi románcok szinte elkerülhetetlenek az emberek életében, főleg ha ott sok nagyon hasonló érdeklődési körű, hasonló politikai nézetű ember dolgozik együtt, egy helyen. A testbeszéd, a másik tekintete, a hangja, a viselkedése, a hormonok játéka a személyes térben a vonzalomhoz elengedhetetlenek, ezeket nem adja vissza a csetelés. A vonzódás után következnek az első konkrét lépések, és sokszor az együtt töltött napi nyolc óra, a túlórázások, a hétvégékre eső munkahelyi programok (előadások, továbbképzések) bőven adnak arra lehetőséget, hogy több is kialakuljon pusztán kollegális kapcsolatnál.

A közös ebédek, beszélgetések, a közös utazások hazafelé összekovácsolhatnak két embert annyira, hogy abból kikerekedjen egy szép szenvedélyes kapcsolat. És ezek után következhetnek a gondok, mint például az, ha egyiküknek családja van és házas, vagy ha mindketten házasok és mindkettejüknek van családja, ráadásul mindez összeadódhat azzal, hogyha közvetlen kollégák, alá-felé rendelt viszonyban. A főnök-beosztott kapcsolat sokaknak szemet szúrhat, ami áshatja a tiszteletet a többi kollégával, a szerető könnyen munkahelyi pletyka áldozata lehet. De nem is ez a legnehezebb része, bár kétségtelen, hogy ez is terhes lehet a mindennapokban. A legnehezebb a szakítás lehet, hiszen onnantól kezdve együtt kell dolgozni, ugyanúgy, mint azelőtt, és továbbra is minden nap találkoznak. Szakítani pedig csak úgy lehet, ha valóban lezárják mindazt, ami történt.

Sokan intettek attól, hogy ha vége lesz a kapcsolatnak, akkor nem fogunk tudni együtt dolgozni. Nem hittem senkinek. Sosem gondoltam volna, hogy valaki teljesen meg tud változni, és mintha sosem ismert volna, az ellenségemmé válik (helyesebben én váltam az ő ellenségévé)

– olvasható a NLC egyik fórumában. Fennáll annak az esélye, hogy az affér nem fog működni, hogy csalódás lesz a vége. A munkahelyen ez összeférhetetlenséget is jelenthet, és azzal is számolni kell, hogy ha van egy konfliktushelyzet vagy valamilyen változás, akkor az egyéni vagy a csapat érdekeit tartják majd szem előtt. A csapat tagjai pedig egy-egy döntésnél gondolhatják azt is, hogy a románc nem feltétlenül az érzelmek miatt alakult ki, hanem a munkahelyi előrelépés az egyik fél motivációja. Ha valaki a főnöke szeretője lesz, az egyúttal magyarázatot adhat arra is, miért sikeresebb a többieknél. Az érdekkonfliktusok elkerülhetetlenek az alá-felé rendelt kapcsolat miatt.

A beosztott-főnök szeretői viszonyt érdemes kerülni, de ha mindenképpen bele akar valaki ebbe menni, vizsgálja meg a motivációit, valóban csak a szenvedély miatt tenné-e vagy azért teszi, mert jobb pozíciót remél?

Ne titkoljuk a többiek előtt

Ha már kialakult a viszony, célszerű elmondani a többi kollégának, nem érdemes hónapokon át titkolni, akkor sem, ha éppen ezért izgalmas. A kényelmetlen szituációkat el tudjuk kerülni az őszinteséggel, és ha a kollégák tudnak erről, akkor pozitívabban fognak hozzáállni, lesznek, akik támogatják majd a kapcsolatot. A titkokkal az a baj, hogy mérgező hatással vannak az emberi kapcsolatokra, és amikor idővel kiderülnek, akkor joggal érezhetik úgy mások, hogy hazudtak nekik. Becsapva érezhetik magukat, ami szintén nem tesz jót a munkahelyi légkörnek. Ha nem is az első randi után, de ahogy kialakul a viszony, célszerű beszélni erről a kollégákkal. Elég annyit mondani, hogy „voltunk pár randin együtt, egyelőre nem tudom, mi lesz, de alakul valami köztünk, remélem, megérted, ha nem akarok erről részletesebben beszélni”.

Ha nagyon fáj a szakítás, a munkahelyváltoztatás segíthet

Az sem feltétlenül szerencsés, ha a pár a kollégák előtt flörtöl, ölelkezik, csókolózik vagy puszilgatja egymást, ez kényelmetlen lehet a többieknek. Érdemes megmaradni profinak és szabályokat hozni: a munkahelyen a többiek előtt legyünk pusztán kollégák. Azért is jó ezt betartani, mert a munkahelyi feszültségek könnyen beszivároghatnak a párkapcsolatba és a párkapcsolati feszültségek is könnyen megjelenhetnek a munkahelyi közegben. Ezek elkerüléséhez tudatosan okosabb, ha szabályokat hozunk. A feszültséget nemcsak az érdekkonfliktusok vagy a munkahelyi stressz okozhatja, hanem a szakítás is, ami biztos, hogy nagyon fájdalmas lesz.

Nekem volt egy néhány hónapig tartó (remélem) titkos kapcsolatom, de már fél éve vége lett. Eleinte nagyon kínos volt egy légtérben dolgozni napi 10-12 órát, de aztán megszoktuk, és szerencsére maradt a barátság

– írja valaki névtelenül az NLC fórumában. A legnehezebb az ilyenkor, hogy a munkahelyen úgy kell tenni, mintha semmi nem történt volna, akkor is, ha éppen azt látjuk, hogy az exszerelmünk másvalakivel flörtöl. Ráadásul ha már elmondtuk a kollégáknak, hogy kapcsolatunk van, akkor azt is el kell mondani, hogy vége lett, fontos értesíteni a többieket is a szakításról. Ezek miatt válik igen fájóvá a munkahelyi affér. Ha nagyon kínos a helyzet, ha nehéz kezelni, ha sok-sok sírás nehezíti a munkát, ha a koncentrálás nem megy, lehet, hogy egy új pozíció a vállalatnál segíthet. Ha erre nincs lehetőség, vagy ott is többet kellene egymással találkozni az exszel, akkor egy új munkahely lehet a megoldás. Akkor lehet az érzések ellenére jól szakítani ilyen élethelyzetben, ha minél kevesebb a dráma. Ezt könnyű mondani, és annál nehezebb megélni. Éppen ezért sajnos már a kapcsolat elején jó, ha megbeszéljük, mit fogunk tenni, amikor ennek vége lesz, milyen forgatókönyvet követünk majd.

