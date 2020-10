Videó egy jávorszarvasról, aki három Ronaldinho-cselt is meg tud csinálni

Beférne a válogatottba is! Nem azért, mert annyira rossz a magyar válogatott, hanem azért, mert annyira jól bánik a labdával a marha.

Az internet az elmúlt évtizedben felkészített rá minket, hogy egy nyugodtnak tűnő, álmos délutánon is gyakorlatilag bármibe beleszaladhatunk. Ez a bármi most egy félelmetesen jól focizó jávorszarvas lett, aki ha jól figyelünk, három Ronaldinho-cselt is bemutat nekünk. Elsőre túlzásnak tűnhet az összehasonlítás, de tényleg nem az, vegyük végig a jávorszarvas mozdulatait.

Flikk-flakk avagy Elastico

Már rögtön a videó legelején, 0:01-nél a szarvas bemutat egy klasszikus Ronaldinho-féle flikk-flakk indulócselt. Kb egy ilyet.

Tánc a védővel

Pattintva, sarokkal

Egyébként a videó sajnos az Egyesült Államokban készült, így alighanem az amerikai válogatottat választaná a jávorszarvas, ami nagy kár, mivel a labdakezelése átlagon felüli. A teljes bemutató itt tekinthető meg: