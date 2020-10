Videón a világ leglátványosabb wok-készítése

Cikkünk megírásának pillanatában 9,2 millió megtekintésnél jár az alább látható videó. Egy ázsiai piacon készült a felvétel egy nőről, aki éppen valamit készít egy wokban.

Eddig nem hangzik túl izgalmasan, annak ellenére, hogy a főzős videók rendszerint elég népszerűek az interneten.

A különlegesség ez esetben, hogy a szakács közben PSY Gangnam Style című számára táncol. Bár így leírva talán még ez sem annyira izgi, hogy néhány nap alatt több mint 9 milliószor indítsák el a lejátszást (és a 331 ezer like-ot még nem is említettük). Az lesz a legjobb, ha inkább megmutatjuk:

Me making supernoodles after coming home at 4am hammered pic.twitter.com/tph250JDiI

— Sarah 💋 (@Hinder_Surprise) October 9, 2020