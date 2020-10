Lehet, hogy Dolly Parton 75 évesen ismét címlaplány lesz a Playboyban

42 éve Dolly Parton volt az első countryénekesnő, aki a Playboy címlapjára került. Azóta eltelt némi idő, a most 75 éves énekesnő a BBC Radio 5-ban arról beszélt, már voltak tárgyalások arról, hogy újfent a címlapra kerüljön. Mint mesélte benne lenne nagyon szívesen.

– árulta el Parton, aki születésnapi ajándékként tervezne a dologgal.

Dolly Parton Open to Posing for ‘Playboy’ for Her 75th Birthday pic.twitter.com/UHSEtMoDXu

— Melissa Knowles (@Knowlesitall) October 5, 2020