Több mint 2000 forintért árul egy csomag falevelet egy áruházlánc

Lassan, de biztosan itt van már időjárásilag is az ősz, fel kell már venni a pulóvert, kabátot, és sokan szeretik ősziesre dekorálni a lakásukat is ilyenkor. Ezen segíteni a Waitrose szupermarket, mármint őszi dekorációs elemeket árulnak, de van köztük egy olyan termék is, ami sokaknál kiverte a biztosítékot:

fóliába csomagolva árulnak faleveleket. Méghozzá hat fontért, azaz majdnem 2400 forintért.

Hello @waitrose I applaud you for trying to sell customers a bunch of leaves for £6. You are having an Autumnal laugh #leavesforlaughs pic.twitter.com/uXWIJCIasy

— Sharon Hanley (@sharonlhanley) September 20, 2020