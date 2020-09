Szerinte addig minden jól megy, míg fény nem derül arra, hogy fogyatékossággal él.

A 33 éves Kellie Wilson állítja, az elmúlt két és fél évben nagyjából 3000 munkára jelentkezett, de egyiket sem kapta meg. Pedig minden állást megpróbált, a takarítótól, a mosogatón és a szemetesen át a bolti alkalmazottig. Mindent, amihez nem kell telefonon beszélnie – írta a LadBible.

Wilson ugyanis siket, de ez nem okozott neki problémát, míg volt munkája 2017 nyaráig. Azóta viszont folyamatosan visszautasítják, pedig többször is minden rendben ment, egészen addig, míg a munkaadó nem akart telefonos interjút vele. Wilson erre nem képes, mert így nem tud szájról olvasni.

Ilyenkor más módokat ajánlok – email, Skype, chat –, bármit a telefonáláson kívül. Erre egyszer csak már nem válaszolnak

– nyilatkozta a North Yorkshire-i nő az ITV Newsnak, és azt is hozzátette,

Ez nagyon frusztráló, mert tudom, hogy képes vagyok annak az állásnak a betöltésére, és ők is érdeklődtek, míg ki nem derült, hogy siket vagyok.

Wilsonnak ez a lelki egyensúlyára is rámegy, már odáig jutott, hogy feltette magában a kérdést: „haszontalan vagyok?” Depresszió és szorongás alakult ki nála a folyamatos visszautasítások miatt. Noha a családja támogatja, már odáig jutott, hogy nehezen veszi rá magát, hogy kikeljen reggelente az ágyból. És azt is tudja, a gazdasági helyzet most csak rosszabb lesz, így annak az esélye is tovább csökken, hogy valahová végül csak felveszik.

